Пристайко допустив амністію і зняття блокади у разі прогресу по Донбасу

Новий міністр закордонних справ Вадим Пристайко допускає амністію і зняття блокади у разі прогресу щодо досягнення миру на Донбасі. Про це він заявив з парламентської трибуни, передає кореспондент РБК-Україна.

Пристайко зазначив, що на сьогодні для України завданням номер один залишається досягнення миру на Донбасі, деоккупація і повернення Криму.

"Як ви знаєте, президент запропонував низку компромісних кроків. В першу чергу, спрямованих на відновлення зв'язків з нашим народом, який опинився за лінією дотику. Ціною значних зусиль перезапущено процес обміну полоненими. Відбудовуємо інфраструктуру і забезпечуємо соціальні виплати. Ведеться робота щодо активного інформаційного опору", - заявив Пристайко.

За його словами, у процесі відновлення миру на Донбасі українська влада може розглянути питання амністій і зняття торгових обмежень.

"Якщо процес піде далі, будемо шукати і думати над наступними кроками, над модальностями повернення людей до мирного життя, проведенням амністії, зняттям торговельних обмежень, відновленням повного контролю над нашими кордонами. Зараз не так важливо, як ми будемо це робити: через запрошення миротворчих місій або через виконання "Мінська". Важливо інше - ми маємо на це півроку", - додав Пристайко.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський у розмові з німецьким канцлером Ангелою Меркель заявив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання на Донбасі, яке можливе з використанням дипломатичних механізмів.

Раніше також стало відомо, що США готові приєднатися до зустрічі в нормандському форматі з врегулювання на Донбасі.

