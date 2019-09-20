Пристайко анонсував зустріч з керівництвом Угорщини щодо вступу в НАТО

Наступного тижня в Нью-Йорку відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського з лідерами Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини з питань вступу України в НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами Пристайка, в Нью-Йорку планується зустріч на рівні очільників Міністерств закордонних справ України та Угорщини, а також зустріч Зеленського з Вишеградською четвіркою. Сторони обговорять питання блокування вступу України в НАТО.

"Ми плануємо зустріч із нашими угорськими партнерами вже найближчим часом. Наступного тижня в Нью-Йорку я планую зустріч з міністром (Петером - ред.) Сійярто. Окремо ми плануємо зустріч Володимира Зеленського з Вишеградською четвіркою, де будуть всі чотири лідери, в тому числі Віктор Орбан", - розповів він.

Крім того, глава МЗС наголосив, що Україна буде самостійно вирішувати питання щодо громадян угорського походження.

"Ми можемо іноді порадитись з угорськими партнерами, але у підсумку це буде наше рішення. Сто разів їм (угорській стороні - ред.) про це нагадували", - додав Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з заявою державного секретаря Канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Трістана Азбея. Азбей назвав війну на сході України "кризою громадянської війни".