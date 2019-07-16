Угорщина назвала умову для розблокування роботи комісії Україна-НАТО

Фото: Петер Сійярто (flickr.com-eu2017ee)

Сійярто сподівається на новий етап у відносинах України та Угорщини

Угорщина зніме вето на переговори України з НАТО після повернення закарпатським угорцям права на навчання рідною мовою та пообіцяла надати 50 млн євро на розвиток прикордонної інфраструктури. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Сійярто також повідомив про розроблений план з поліпшення відносин між Україною та Угорщиною.

"У нас є план як саме треба покращувати ці відносини, але для цього нам потрібна і українська влада. Як тільки вона поверне угорській громаді її права на навчання рідною мовою, ми зможемо налагодити дуже інтенсивне економічне співробітництво на благо двох країн. У нас є на це 50 млн євро. З цих грошей можна розвивати інфраструктуру, зокрема, ми готові побудувати 4 нових КПП на кордоні між Угорщиною та Україною, а також налагодити співпрацю комісій у питаннях нацменшин, екологічних питаннях", - підкреслив глава МЗС Угорщини, пообіцявши зняти вето на переговори між Україною та НАТО.

Як повідомляється, Сійярто сподівається на новий етап у відносинах України та Угорщини, який, за його словами, можливий лише після виборів у парламент.

Нагадаємо, угорсько-українські відносини в черговий раз загострилися після того, як Верховна Рада України ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявив, що очікує від президента України Володимира Зеленського рішення мовного питання, яке виникло через "мовний" і "освітній" закони. Міністр розповів, що зараз в Угорщині бачать надію в Зеленському і сподіваються, що він не буде проводити "антиугорську політику". Сійярто очікує від Зеленського рішень щодо "освітнього" і "мовного" законів, які викликали обурення в угорців.