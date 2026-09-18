Ускоренный набор добровольцев: в Нацгвардии создадут Центр рекрутинга иностранцев

"Центр будет координировать набор иностранных добровольцев на службу по контракту и сопровождать их на всех этапах: от собеседования и проверок до подготовки", - отметил он.

По словам премьера, путь от подачи заявки до зачисления в подразделение должны сделать максимально быстрым, чтобы боевые бригады оперативнее получали необходимое подкрепление.

Глава правительства подчеркнул, что рекрутинг иностранных добровольцев в ряды Сил обороны в настоящее время является одним из ключевых приоритетов государства.

"Задача - масштабировать эту работу и привлекать в украинскую армию больше людей, готовых вместе с украинцами защищать наше государство", - заявил Корецкий.

Напомним, в Украине продолжается работа по усовершенствованию законодательства и условий для иностранцев, которые приобщаются к отражению российской агрессии.