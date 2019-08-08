Настав час укласти угоду про вільну торгівлю з Україною, - Ердоган

Україна й Туреччина мають прискорити підписання угоди про вільну торгівлю між країнами. Про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Зазначається, що під час зустрічі із українським президентом в Анкарі сторони домовилися про розширення можливостей торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

"Обсяги нашої двосторонньої торгівлі у 2018 році склали понад 4 мільярди доларів США. І я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу", - сказав Зеленський.

Ердоган додав, що товарообіг між Україною та Туреччиною може сягнути 10 млрд доларів. На переконання турецького президента, досягнення цієї мети цілком реальне.

"Нарешті настав час фіналізувати переговорний процес щодо укладення угоди про вільну торгівлю, перемовини щодо якої тривають вже багато років", - сказав Ердоган.

Він зазначив, що домовився із Зеленським пришвидшити діяльність, спрямовану на інвестиції в інфраструктуру та будівництво. Також темою перемовин сторін була співпраця у безпековій сфері.

За словами Володимира Зеленського, було обговорено також співпрацю у будівництві доріг, аеропортів, морських портів, у оборонній, енергетичній і туристичній сферах.

"Я думаю, що найближчим часом ми зробимо всі необхідні кроки, щоб усі ці плани втілилися", - резюмував президент Туреччини, який наостанок зустрічі отримав від Зеленського запрошення відвідати Україну.

Нагадаємо, 7 серпня 2019 президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.