Прийшли у Київську область з окупантами: двох екс-нардепів підозрюють у держзраді

Досудовим слідством встановлено, що 24 лютого вони незаконно перетнули держкордон і прибули на тимчасово окуповану територію Київської області. Їм повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному перетині держкордону.

Вони приїхали в село Катюжанка Вишгородського району Київської області, яке на той час перебувало під окупацією Збройних сил РФ, для пропаганди "ідеї руського миру" серед місцевого населення.

Підозрювані закликали жителів області підтримувати окупаційну владу і визнати її легітимність, а також активно роздавали інтерв'ю представникам російських ЗМІ.