Присадки в двигатель авто: когда могут помочь и когда навредить

Разного рода присадки и добавки составляют отдельный сегмент рынка запчастей и аксессуаров – но опытные автомобилисты не воспринимают эту автохимию всерьез. И зря, ведь часто у них действительно есть смысл. Часто – но не всегда.

Присадки для разного рода рабочих жидкостей используют и их производители, и сами автомобилисты. Разница лишь в том, что производитель таким образом создает определенные заданные характеристики своего продукта, а потребитель пытается решить какую-то неотложную проблему двигателя "вдогонку", когда фабричный продукт со своими задачами уже не справляется.

Короче говоря, владельцы машин часто обращаются к присадкам в надежде избежать серьезного ремонта или хотя бы отсрочить его. Иногда это удается, иногда – наоборот, существующая проблема усложняется дополнительными.

Промывки

Производители автохимии, в том числе очень знатные, выпускают несколько видов присадок-промывок. Во-первых, для системы смазки двигателя (о них речь пойдет ниже) и агрегатов трансмиссии, во вторых, для топливной системы, и, наконец, для системы охлаждения.

Такие препараты следует применять в профилактических целях, когда они поддерживают узлы в чистоте – продолжая таким образом их ресурс. Также промывки могут помочь в старой, загрязненной топливной системе или системе охлаждения двигателя с большим пробегом. Эти средства могут удалять отложения в ключевых местах, восстанавливая работоспособность и эффективность системы.

Но перед применением присадок-промывок требуется диагностика и консультация специалистов. Потому что возможна ситуация, когда мощная присадка снимает загрязнение сразу в большом количестве, и они укупоривают тот или иной узкий канал, которым должна циркулировать жидкость.

Присадки в моторное масло

Важный тип присадок – препараты для масел, которые бывают двух типов: для промывки системы смазки и защиты двигателя от износа. Особенность присадок в масло в том, что о них владельцы вспоминают, когда агрегат со значительным пробегом уже испытывает проблемы, и помочь ему может только капремонт.

Но во многих случаях правильно примененная качественная присадка в масло может вернуть мотору утраченную компрессию, поднять давление в системе смазки – то есть таким образом действительно продлить его жизнь.

Герметики

Прежде всего, речь идет о герметиках для системы охлаждения. Они добавляются в охлаждающую жидкость (антифриз) и устраняют протечки из радиатора двигателя или отопителя, а также из патрубков системы. Однако такие присадки не следует считать волшебным средством, потому что они не могут ликвидировать большие трещины и пробоины. С другой стороны, при неправильном применении эти присадки могут заглушить не только ненужные отверстия и трещины, но и тонкие каналы радиаторов, выведя их из строя.

Потому применять присадки-герметики без вердикта профессионалов СТО не стоит. Интересно, что ведущие производители автохимии выпускают присадки-герметики, которые не только "пломбируют " места протечек, но и возвращают эластичность резиновым деталям, чем страхуют владельца от протечек в будущем.

Специальные присадки

Есть несколько видов присадок, мало известных в кругах автомобилистов, однако эффективных и полезных. К примеру, есть препараты, препятствующие старению топлива в баке, когда оно остается в нем в течение длительного времени и теряет часть своих летучих веществ.

Присадки для удаления нагара – так называемые "раскоксовки" – при определенных условиях повышают отдачу двигателя. Они могут вернуть подвижность поршневых колец в их канавках, а это не только возвращает мотору компрессию, но и снижает износ стенок цилиндров. То есть в этом случае присадки полностью заменяют большой ремонт мотора.

Кратко

Сомнения опытных автомобилистов относительно пользы дополнительных присадок имеют основания. И дипломированные автомобильные инженеры, вероятно, солидарны с ними: если автомобиль исправен и если в нем используются масла и рабочие жидкости высокого качества, владелец может совершенно не знать такого слова как присадка – оно ему не нужно. А в случае проблем с машиной применять присадки следует только в соответствии с рекомендациями профессионалов.