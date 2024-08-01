Безопасность движения под угрозой: избавляемся от вредных привычек за рулем

То, что бывалый водитель уже 10 лет (13, 20, 30 – нужно подчеркнуть) за рулем, еще не значит, что он образец водительского мастерства. На самом деле, у каждого из нас могут быть хронические неправильные привычки, которые создают сложности другим водителям. Все ли понимают, о чем идет речь?

Если у вас действительно достаточный водительский опыт и пользование автомобилем в самых сложных условиях большого города или, скажем, тяжелого бездорожья, не вызывает у вас напряжения – значит, самое время позаботиться о выходе на следующий водительский уровень. Подумайте, насколько безопасен ваш стиль управления машиной.

И первое, с чего можно начать – присмотритесь к себе за рулем: нет ли у вас этаких вредных привычек, усложняющих обстановку вокруг вас?

Наугад

Если честно признаться самому себе, то выяснится, что многие маневры на дороге мы выполняем, не имея 100-процентной уверенности в его безопасности. К примеру, начинаем обгон при осмотре встречной полосы всего на 100 – 200 метров вперед. Этого достаточно для обгона, но при условии, что встречная машина появится уже в конце вашего обгона. А вдруг это произойдет внутри маневра? Или когда встречная несется со скоростью вдвое выше разрешенной? До сих пор все было хорошо, однако когда-то встречная машина может появиться и вы получите лобовое столкновение. Между тем, чтобы избежать бедствия, нужно всего-навсего не торопиться и подождать с началом маневра несколько секунд, пока ситуация станет гарантированно безопасной.

Вплотную к чужому бамперу

Особенно часто эта манера встречается у владельцев машин с динамическим характером, когда и двигатель, и тормоза позволяют рискованный "спортивный" стиль езды. Однако, на дорогах общего пользования таким приемам не место и "приклеиваться" к едущему впереди бампера не следует. Именно из-за такой привычки на улицах городов и загородных автотрассах случаются так называемые "паровозики" – ДТП из нескольких машин, следовавших одна за другой в плотном потоке.

Неправильная посадка за рулем

С уверенностью можно сказать, что большинство водителей сидят за рулем не безупречно. Слишком близко к рулю располагаться нельзя, потому что рукам будет мало места для быстрого вращения руля, в частности одним движением, без перехвата. Таким образом, теряются драгоценные секунды, поэтому контакт с неожиданным препятствием на дороге станет более вероятным. Так же и ноги, слишком изогнутые в коленях, не будут иметь места для быстрого переноса с педали на педаль. А если наоборот, сидеть слишком далеко от руля, придется тянуться к нему, отрывая спину от сиденья, а это затягивает и усложняет управление.

В повороте на нейтрали

Случайные наблюдения и опросы в кругах знакомых показывают, что большинство водителей не видят ничего плохого для того, чтобы проехать тот или иной поворот при выключенной передаче – на нейтрале или при нажатом сцеплении. Так нельзя, потому что фактически автомобиль при таких условиях наполовину неуправляемый. Машина, катящаяся по дуге по инерции, нестабильна, и многие факторы могут отклонить ее с курса (ухаб, лед, случайный камень, песок на асфальте). К тому же постоянно контролируемый водителем крутящий момент на колесах (при включенной передаче) поможет при необходимости быстро скорректировать маневр: ускориться, замедлиться, изменить радиус поворота или полосу движения.

Только на дорогу

Ошибка типична для водителей без большого опыта, но уже с достаточной самоуверенностью. Такой драйвер может, не останавливая машину, смотреть в смартфон, настраивать навигатор, листать папки с музыкой, искать что-нибудь в бардачке. Между тем, видеть дорогу "краем глаза" маловато. Ведь даже заметив в такой момент опасность, водитель все равно не сможет немедленно отреагировать на нее маневром. Потому что ему нужно будет время на возвращение второй руки на руль, ног на педали и своего тела – в объятия спинки кресла для более уверенной работы органами управления.

Кратко

На самом деле здесь ничего страшного – приучиться согласовывать все свои действия за рулем по вопросам безопасности. Просто для начала нужно крепко понять, что цель любой поездки – оказаться в своем "пункте Б" в полном здоровье. А получение удовольствия от драйва, прослушивание музыки или релакс в мягком кресле – это уже делается либо не в пути, либо, по крайней мере, не за рулем во время движения.