Приріст кількості хворих на кір за тиждень зменшився, - МОЗ

За четвертий тиждень 2019 року на кір захворіли 3279 осіб

В Украине за четвертую неделю корью заболели 3279 человек - 1350. Это на 6% меньше по сравнению с прошлой неделей, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за четвертую неделю 2019 года корью заболели 3279 человек - 1350 взрослых и 1929 детей. Это на 6% меньше по сравнению с прошлой неделей.

В Минздраве в очередной раз отметили, что "прививка - единственная надежная защита от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости".

Кроме того, на прошлой неделе от осложнений кори умер один человек. Всего с начала года умерли шесть человек, среди которых два ребенка. В 2018 году корь забрала 16 жизней.

Напомним, Министерство здравоохранения до конца недели планирует созвать специальную комиссию по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, с 28 декабря 2018 года до 18 января 2019 года корью в Украине заболели уже 8498 человек: 3537 взрослых и 4961 ребенок. Отметим также, ранее Минздрав опроверг заявления комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения об опасности вакцинации от кори во время эпидемии гриппа.