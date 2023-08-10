Естественный процесс. Как война возвращается на территорию РФ и к чему это приведет

На удары по объектам в России украинская сторона реагирует осторожно. Зачастую опровергая причастность, поскольку за все, что происходит на российской территории, отвечает страна-агрессор.

В начале марта после случаев с неизвестными беспилотниками секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Украина не знает, что и откуда летит, и кто там "безобразничает".

"Могу сказать единственное: если они (россияне, - ред.) считают, что будут находиться в каком-то покое, а нас будут держать в напряжении, то они глубоко ошибаются", - подчеркивал он.

С тех пор инциденты участились, а география расширилась не только на приграничные области, но и на такие отдаленные регионы как Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край и так далее. На прошлой неделе Данилов прямо заявил, что дальше будет больше.

По его словам, с каждым новым заданием дроны-камикадзе, воздушные и морские, становятся точнее, операторы - опытнее, а боевое слаживание - эффективнее. И скорее всего август станет особенно удачным для "украинских охотников".

"Дальше - расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели - это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения", - отметил секретарь СНБО.

Фото: президент Владимир Зеленский называет взрывы в России естественным и неизбежным процессом (Виталий Носач/РБК-Украина)

Развязанная россиянами война начинает переходить на их территорию. И, как говорит президент Украины Владимир Зеленский, это естественный и неизбежный процесс. Поскольку российская агрессия потерпела банкротство на поле боя.

"Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России. К ее символическим центрам и военным базам. Это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", - добавил он.

РБК-Украина приводит наиболее знаковые тому подтверждения.

Москва стала мишенью для дронов

В ночь на 24 июля беспилотники достали почти до центральной части Москвы. Обломки одного из них нашли на Комсомольском проспекте возле зданий министерства обороны и главного разведывательного управления.

В этом же районе находятся военный университет, а также несколько секретных объектов, в том числе штаб кибератак ГРУ. Другой беспилотник попал в недостроенный бизнес-центр.

Источники РБК-Украина сообщили, что атака дронов была специальной операцией нашей военной разведки. И все "птички" долетели, куда надо. Официально это до сих пор не подтверждалось, а в Воздушных силах подчеркивали, что радиотехнические войска не могут фиксировать цели на таких расстояниях. Поэтому все вопросы к разведке, которая не намерена раскрывать карты.

Очередная серия взрывов сотрясла Москву в ночь на 30 июля. По данным министерства обороны РФ, атаку беспилотников якобы отразили, а местные СМИ сообщили о сбитом дроне над Одинцовским районом Московской области. Еще два якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Подавили настолько, что они врезались в деловой центр "Москва-Сити". Местные Telegram-каналы рассказывали о попадании в так называемую министерскую башню. Где находятся офисы сразу трех российских министерств - Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи.

"В России всегда что-то летает. Есть те, кого война не касается, но она уже касается. Уже есть определенные настроения в России - что-то прилетает, и громко… Поэтому говорить о покое в российской глубинке уже не приходится. Они получили то, чего хотели", - комментировал атаку спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Примечательно, что федеральные телеканалы проигнорировали взрывы и вместо новостей о них показывали морской парад в Санкт-Петербурге с участием Владимира Путина.

В ночь на 1 августа неизвестный БПЛА снова прилетел в одну из башен "Москва-Сити", а непосредственно перед атакой сразу несколько беспилотников фиксировали в городах Подмосковья. После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, что вскоре война окончательно перебросится на территорию РФ. И как бы в подтверждение этих слов сегодня утром российская ПВО снова отработала на подлетах к Москве.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что почти в каждом квартале российской столице есть объекты, так или иначе связанные с военно-промышленным комплексом, армией или силовыми структурами.

"Если говорить о "Москва-Сити", то в башне IQ, которую дважды атаковали дроны, находятся офисы министерств. То же министерство промышленности и торговли, которое в том числе отвечает за военно-технические проекты, например, за разведывательно-ударные БПЛА "Форпост-РУ", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, удары могли парализовать полноценную работу министерств на 1-2 недели. И даже такого срока достаточно, чтобы это повлияло на реализацию проектов.

"Я более чем уверен, что прилеты каких-то дронов будут только расти количественно и происходить на системном уровне", - добавил эксперт.

В любом случае такие атаки держат москвичей в напряжении. Вечером 7 августа несколько дронов над городом спровоцировали панику, на место съехались полиция и спецслужбы. Как выяснилось, их запускали сотрудники федеральной службы охраны, которые тренировались сопровождать путинский кортеж.

Заводы тоже на прицеле

Странные инциденты происходят и на российских заводах. И если пожары на аккумуляторном заводе, фабрике по производству спортивных продуктов, заводе счетно-аналитических машин и в промзоне с автосервисами под Москвой не так интересны, то несколько других случаев вполне увязываются с отголоском войны.

На прошлой неделе произошел взрыв в цеху Воткинского завода в Удмуртии. Сначала в соцсетях появилась информация о якобы ударе БПЛА, но она не подтвердилось. Заводская пресс-служба сообщила о том, что во время испытаний взорвалось какое-то изделие. И все бы ничего, но, по некоторым данным, обрушился корпус, в котором собирались ракеты "Искандер-М" для отправки на войну против Украины.

А вчера утром прогремел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (Московская область), на складе компании "Пиро-Росс". Завод входит в холдинг "Ростеха" и является одним из основных производителей наблюдательных приборов для силовых структур и промышленности.

Сеть облетели кадры "мощной бавовны" в Подмосковье.

По словам гендиректора Сергея Чанкаева, перед взрывом якобы слышали звуки пролетающих дронов. Однако в экстренных службах причиной указывали "человеческий фактор". В результате пострадали десятки человек, еще 12 по состоянию на 10 августа считаются пропавшими без вести.

Примечательно, что завод привлечен к программе по разработке нового стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Планировалось, что он должен до 2027 года заменить линейку самолетов дальней авиации Ту-22, Ту-95, Ту-160, которые в том числе запускают дальнобойные ракеты по Украине.

Комментируя эти взрывы, представитель украинской военной разведки Андрей Юсов назвал их "божьей карой" и последствиями полномасштабного вторжения.

"Это значит, что режим Путина контролирует ситуацию в России все меньше и меньше. Вместо того, чтобы защищать собственную страну и небо, они занимаются геноцидной войной против другого независимого государства", - отметил он.

По мнению Александра Коваленко, если допускать, что завод мог стать объектом для удара, то скорее не из-за проекта ПАК ДА, который долгое время существует только на бумаге.

"Предприятие занимается оптикой, в том числе для армейской авиации и сухопутных войск. Теоретически удар по нему можно было б нанести с целью сорвать производство оптики для танков, истребителей и ударных вертолетов", - считает эксперт.

Ракеты "сходят с ума"

Не менее интересный случай произошел 28 июля. Тогда в центр Таганрога в приграничной Ростовской области, который находится примерно в 150 километрах от линии фронта, прилетела ракета.

В результате были разрушены стена и кровля художественного музея, выбиты окна в жилом доме, получили повреждения гаражи и хозпостройки, а также здание ресторана "Чехов Сад". На месте взрыва образовалась воронка диаметром 5 метров. Сообщалось о более 20 пострадавших.

Российские независимые СМИ уточнили, что инцидент произошел в 2 километрах от порта и в 10 от авиабазы, на которой размещались бомбардировщики Ту-95 и площадка для запуска БПЛА. Власти сообщили о якобы ударе ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переоборудованной для ударов по наземным целям.

Примечательно, что это заявление последовало после слов украинской стороны о появлении новейших систем ПВО средней дальности собственной разработки. Как заявил глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Егор Чернев, они близки к комплексам HAWK. Которые в свою очередь имеют внешнее сходство с С-200.

Официально в Киеве удар по Таганрогу связали с некомпетентной работой российских противовоздушных систем.

"События в Таганроге - это ничто иное, как абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО", - отметил Алексей Данилов, намекая на то, что это была российская ракета.

Военный эксперт Александр Коваленко сомневается в версии с ракетой С-200, поскольку данные комплексы давно сняты с вооружения. В то же время, если что-то осталось на складах и как-то применяется, то, возможно, широкой публике об этом пока рассказывать не будут.

Военкоматы до сих пор горят

С начала полномасштабного вторжения в России периодически поджигают военкоматы. Как правило, это было частью акций гражданского протеста в разных регионах из-за фактов участия в войне солдат-срочников и слухов о мобилизации. После ее объявления осенью 2022 года по России прокатилась вторая волна поджогов.

И в общей сложности за полтора года произошло более 100 таких случаев. По состоянию на июль были вынесены порядка 40 приговоров. Некоторых поджигателей обвинили в терактах и посадили на 19 лет.

Летом поджоги активизировались, и только за августовские дни зафиксировано более десятка. В частности, в Копейске и Верхнеуральске (Челябинской области) две женщины бросили коктейли Молотова в окна военкоматов. В Москве задержали женщину, бросившую бутылку с зажигательной смесью в дверь комиссариата, а пожилого мужчину с пятью "коктейлями" взяли на входе в здание.

В Ставрополе женщина пыталась поджечь дверь городского военкомата, в Казани - бросили "коктейль" в машину военкома, а в Сестроторецке (Курортный район Санкт-Петербурга) женщина зашла в военкомат с пакетами в руках и угрожала поджечь здание. Кажется, такие инциденты можно перечислять до бесконечности.

Министерство внутренних дел РФ утверждает, что делать это россиян заставляют якобы телефонные мошенники из Украины. Стандартная схема - людям звонят и сообщают о попытках взять кредит, и чтобы помешать, предлагают наказать банк, облив его бензином или бросив коктейль Молотова. А также дают адрес, по которому в итоге находится местный военкома.

Например, в подмосковном Подольске 22-летний менеджер ресторана быстрого питания поджог военкомат после того, как неизвестные сообщили о взятом на его имя кредите и предложили реализовать "спецоперацию" в военкомате, чтобы вернуть деньги.

По мнению Александра Коваленко, вряд ли россиян, особенно пенсионеров, можно так легко заставить жечь военкоматы.

"Мы же понимаем, что должна быть реальная причина. Вероятно, сейчас в России проходят процессы принудительной мобилизации, и эти люди знают, что их детей и внуков отправят на войну. Потому они и идут на радикальные действия. Мне кажется, причина в этом", - отметил он в беседе с изданием.

Почему не взрываются аэродромы

На фоне последних новостей уже порядком позабылось, что география войны меняется давно. И одними из самых показательных случаев были атаки аэродромов стратегической авиации.

Так, 5 декабря 2022 года впервые произошли взрывы на тыловых аэродромах в Дягилево и Энгельсе, которые находятся на расстоянии 500 и 700 километров от Украины соответственно. Сообщалось, что по авиабазам в Рязанской и Саратовской областях ударили беспилотники.

В результате на базе "Энгельс-2" получили повреждения два бомбардировщика Ту-95, а в Дягилево загорелся бензовоз рядом с Ту-22М. Согласно спутниковым снимках, прямых попаданий в самолеты не было.

Затем в ночь на 26 декабря над аэродромом "Энгельс-2" якобы сбили беспилотник, но в то же время сообщалось о трех погибших. По неподтвержденным данным, эта атака могла уничтожить пункт управления полетами вместе со всей дежурной сменой и повредить несколько бомбардировщиков.

Фото: последствия одного из прилетов по аэродрому "Энгельс-2" (спутниковый снимок Maxar Technologies)

Отметим, на тот момент, по официальной информации, Украина не располагала настолько дальнобойным вооружением. Российские источники утверждали, что аэродромы атаковали якобы Ту-141 "Стриж" - переделанные из воздушных мишеней дроны-камикадзе, несущие более 100 кг взрывчатки и способные бить на 1000 километров.

Почему "бавовна" больше не гуляет по аэродромам? Александр Коваленко считает, что россияне сделали выводы и перебросили самолеты на аэродромы "Украинка" (Амурская область) и "Оленья" (Мурманская область) на несколько тысяч километров подальше.

"Стоит напомнить, что Украина не имела к тем атакам никакого отношения. Но я допускаю, что из-за такого далекого расстояния российская авиация не взрывается. Но опять же - пока не взрывается", - добавил эксперт.

Очевидно, на нынешнем этапе войны удары по объектам в Москве и других регионах России имеют не столько символическое, сколько стратегическое значение. В конце концов они могут быть частью замысла по ликвидации "центров принятия решений" и военной логистики. Похожая тактика на оккупированных территориях уже приносила результат, в частности на востоке и юге Украины.