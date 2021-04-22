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Природа ніколи не прощає: Папа Римський закликав винести уроки з пандемії

Автор: РБК-Україна

Папа Римський Франциск закликав винести уроки з пандемії коронавірусу для охорони природи та захисту від кліматичних змін.

Про це повідомляє видання Vatican News.

Понтифік підкреслив, що пандемія вчить людей "взаємопов'язаності і спільному використанню планети".

"Такі глобальні катастрофи, як Всесвітня епідемія і кліматичні зміни, показують, що у нас немає більше часу чекати: час рішучих дій вже настав, і люди цілком володіють засобами, щоб впоратися з кризою", - заявив він.

Папа Римський навів приказку на своїй рідній іспанській мові:"Бог прощає завжди, ми, люди - іноді, а природа не прощає ніколи".

Він підкреслив, що якщо руйнування природи вже запущено, його дуже важко зупинити, проте ще є час, і "його потрібно цілком використовувати для роботи разом, а не поодинці".

"Лиха, які ми переживаємо у зв'язку з пандемією і які вже відчуваємо у зв'язку зі зміною клімату, повинні підштовхнути до інновацій, до винаходів, до пошуку нових шляхів. З кризи не можна вийти колишніми, - ми виходимо з нього, стаючи краще або гірше. Перед нами стоїть саме такий виклик, і якщо ми не вийдемо кращими, то опинимося на шляху самознищення", - заявив Франциск.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про плани США до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу.

Крім того, Китай через кліматичну кризу має намір скорочувати споживання вугілля з 2026 року.

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Новини України Папа Римськийпандемияклимат
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