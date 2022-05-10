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У Прип'яті відновили вежу для зв'язку

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 08:25
У Прип'яті відновили вежу для зв'язку Фото: у Прип'яті відновили вежу для зв'язку (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Наталія Гурковська

Базову станцію пошкодили окуппанти під час окупації на Київської області. Її вже вдалося відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Антени цієї базової станції в Прип'яті розстріляли, а обладнання на землі підірвали вщент. Але тепер їх ремонт завершено і мобільний зв'язок відновлено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, окупанти захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у зоні відчуження під час окупації Київської області.

Йдучи з ЧАЕС, окупанти склали і підписали "акт прийому-передачі" ЧАЕС. Також при відході з Чорнобильської АЕС окупанти забрали полонених бійців Нацгвардії та викрали вкрали контейнери для ремонту обладнання.

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