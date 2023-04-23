Предположение, а не утверждение. Дмитрашковский разъяснил свое заявление по Угледару

Слова о том, что на Угледарском направлении враг, вероятно, начнет в ближайшее время штурмовые действия - были лишь предположением.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.