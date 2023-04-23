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Предположение, а не утверждение. Дмитрашковский разъяснил свое заявление по Угледару

Фото: Дмитрашковский разъяснил свое заявление по поводу Угледара (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Левицкий

Слова о том, что на Угледарском направлении враг, вероятно, начнет в ближайшее время штурмовые действия - были лишь предположением.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Это не было утверждения, это было мое предположение. Дело в том, что последние обстрелы Угледара авиабомбами, которые были вчера, разрушали самое жилье мирного населения. Они разбирают дом поверх за этажом, чтобы наши войска не могли обустроить позиций", - сказал он. .

Дмитрашковский считает, что такие действия окупантов могут свидетельствовать о том, что они в ближайшее время попытаются начать штрум на данном направлении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что поскольку на Угледарском направлении на сегодняшний день активных боевых действий не ведется, кроме обстрелов, то враг, вероятно, начнет в ближайшее время штурмовые действия в этом районе.

Ранее в Силах обороны отмечали, что россияне не могут идти в наступление на Угледар из-за значительных потерь , сейчас оккупанты восстанавливают силы.

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