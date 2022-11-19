"Прекратите эту войну и выведите войска из Украины". Шольц напрямую обратился к Путину

Россия должна прекратить войну против Украины и вывести все свои войска с ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, которое приводит Spiegel.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией относительно Украины", - обратился Шольц к президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором. "Никто не имеет права забирать себе чужую территорию", - добавил канцлер.