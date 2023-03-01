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Путин не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину, - Бербок

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Среда 01 марта 2023 16:23
Путин не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину, - Бербок Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, его цель - уничтожить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в интервью телеканалу ARD.

"Он не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину. Он не готов отобрать своих солдат, он не готов прекратить убивать", - сказала Бербок.

Министр добавила, что каждая страна, думавшая, что сможет убедить Путина и склонить его к миру, с разочарованием осознавала невозможность этого.

По ее словам, "представители более 140 стран неоднократно ездили в Москву, чтобы дать понять российскому президенту, что война повредит всему миру", но их надежды на то, что Путин поймет это, не оправдались.

Также оценивая "мирный план" Китая по войне России против Украины, Бербок отметила, что это не план, а "позиционный" документ, а мирный план был поддержан 140 государствами на Генассамблее ООН на прошлой неделе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в феврале в Париже во время трехсторонней встречи президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

Также ранее мы писали, что экс-посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Президент РФ Владимир Путин еще до полномасштабного вторжения не был заинтересован в переговорах с Украиной, нет такого желания и на сегодняшний день.

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