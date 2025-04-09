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"Прекратите стучать пальцем". Зеленский ответил на критику Бессента по сделке о недрах

Фото: министр финансов США Скотт Бессент и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Министр финансов США Скотт Бессент во время своего визита в Киев в феврале ожидал, что Украина сразу подпишет сделку о недрах. Но его подход был ошибочным.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

"Я считаю, что проблемы господина Бесента в его подходе. И то, с чем он приехал, и он сказал: "Вы сейчас должны это подписать"... Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить: "Теперь надо подписать", - на это я мог только сказать ему "Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно. Наверное, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной", - подчеркнул Зеленский. 

Как отметил глава государства, он и Бессент должны были общаться на равных, как гражданин Украины и гражданин США, уважая друг друга. Но это американскому министру "в каком-то смысле не понравилось". 

Он добавил, что не будет раскрывать все детали переговоров с Бессентом, но не боится, если министр финансов США расскажет все подробности. 

По словам Зеленского, в проекте соглашения, которое представил Бессент, были некоторые пункты, которые не соответствуют украинской Конституции и законодательству.

Скандальное заявление Бессента

Напомним, недавно министр финансов США Скотт Бессент обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы сорвал подписание сделки о недрах между Украиной и США.

По его словам, глава украинского государства "трижды обещал подписать соглашение", но так этого и не сделал.

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