Прекращение огня в Газе. Израиль может освободить более 700 палестинских заключенных, - СМИ

По данным прессы, среди них есть палестинцы, отбывающие наказание за терроризм и убийства граждан Израиля.

Как пишут СМИ со ссылкой на израильских официальных лиц, речь идет о 700-800 заключенных, которые могут быть освобождены при договоренности между сторонами.

Среди осужденных террористов, которых Израиль согласился освободить, есть сотни отбывающих пожизненное заключение за убийство израильтян во время терактов, рассказал репортер Axios, аналитик CNN и вашингтонский корреспондент Walla Барак Равид.

Также указывается, что боевики ХАМАС со своей стороны освободят 40 заложников.

Война Израиля и ХАМАС и вопрос о перемирии

Напомним, группировка ХАМАС совершила массированное нападение на Израиль 7 октября 2023 года. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в продолжающемся Секторе Газа. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

В начале февраля он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах, расположенный на юге Сектора Газы у границы с Египтом.

12 марта представитель ХАМАС заявил, что группа принимает измененную версию предложения США по прекращению огня в Газе. Однако на следующий день Силы обороны Израиля нанесли удар по центру распределения продовольствия в восточной части Рафаха.

18 марта Кабинет безопасности Израиля одобрил выезд израильской переговорной делегации в Доху (Катар) для переговоров о временном перемирии в Секторе Газа и освобождении заложников.

В пятницу, 22 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, где встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и его военным кабинетом.

Недавно стало известно, что директор Моссада Давид Барнеа прилетел в Катар, чтобы обсудить с западными партнерами потенциальное перемирие и освобождение заложников в Секторе Газа.