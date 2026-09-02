Прекращение огня в Черном море: Каллас выступила с громким заявлением

Вопросы безопасности на море обсуждали во время неформального совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое состоялось в ирландском городе Виклоу.

Каллас отметила, что российские удары по зерновым судам в Черном море могут повлечь очередной глобальный шок в сфере продовольственной безопасности.

"Я поддерживаю инициативы по введению моратория на нападения в Черном море", - заявила она.

Она отметила, что ЕС поддерживает экспорт зерна из Украины по альтернативным транзитным маршрутам.

"Мы также стремимся поддержать хранение зерна в Украине для защиты глобальной продовольственной безопасности. Но ничто не заменит объемы, которые можно перевозить по морю", - подчеркнула дипломат.