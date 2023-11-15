Приоритет для Украины. Эксперт объяснил принцип работы многоуровневой ПВО

Еще в апреле 2023-го бывший министр обороны Алексей Резников назвал создание многоуровневой ПВО приоритетом для Украины. От этого зависит защита наших объектов, а также людей в тылу и на фронте.

Что такое многоуровневая ПВО

Системы насчитывают несколько уровней, каждый из которых имеет свои функции и задачи.

Первый уровень

Первый уровень включает средства обнаружения, радары, которые способны своевременно распознать применение противником тех или иных вооружений. По словам военного эксперта Defense Express Валерия Рябиха, также сюда можно отнести спутниковые системы и другие сенсоры, которые позволят фиксировать подготовку или запуск ракет, или взлет авиации.

"Например, когда видят взлеты российских ракетоносителей МиГ-31К и Ту-22М3, нам объявляют тревогу, это означает, что первый уровень работает, и наша ПВО готовится отражать атаки", - пояснил Рябых.

Второй уровень

Второй уровень включает системы предотвращения атак. Это средства радиолокационного, инфракрасного наведения и огневого контроля.

Третий уровень

Речь идет о системах перехвата и уничтожения целей. Например, зенитно-ракетные комплексы, зенитные пушки и другие средства боевого поражения.

В эшелонированную противовоздушную оборону входят средства радиоэлектронной борьбы, которые могут "подавлять" или подменять координаты крылатых ракет и дронов.

Как работает многоуровневая ПВО

Все вышеупомянутые уровни должны объединяться системой обмена информацией. Также важной задачей является автоматизация их работы, что позволит свести к минимуму ручную работу.

Противовоздушная оборона для Украины

Противовоздушная оборона остается приоритетом в отношении помощи от наших партнеров и союзников. В частности, это неоднократно становилось одной из главных тем для переговоров во время заседания "Рамштайн".

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, вероятно, Российская Федерация может усилить энергетический террор против нашей страны этой зимой. Между тем, наша страна просит у некоторых союзников системы ПВО только на зиму на фоне возможных атак.