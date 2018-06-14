Закон про нацбезпеку дозволить зрозуміти структуру правоохоронних органів України, - НАТО

Представники НАТО майже два роки допомагали із розробкою цього законопроекту

Ухвалення закону про нацбезпеку надасть НАТО розуміння структури правоохоронних органів в Україні. Про це повідомив голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінников, передає кореспондент РБК-Україна.

"З нашої точки зору закон "Про нацбезпеку" - це ключовий закон, який буде основою і фундаментом для саме розмежування повноважень (правоохоронних органів - ред.). Після затвердження законопроекту у першому читанні, ми закликаємо наших партнерів забезпечити чіткість розмежування повноважень. Це дозволить нам зрозуміти структуру, яка буде застосована в Україні. Це дозволить нам більш спрямовано надавати свою підтримку", - заявив Вінников.

Він наголосив, що представники НАТО майже два роки допомагали із розробкою законопроекту "Про нацбезпеку".

"Представники НАТО та Консультативної місії ЄС 20 місяців співпрацювали з працівниками українських структур для того, щоб поділитися досвідом та надати найкращі практики, які могли б бути застосовані в рамках цього проекту. Цей процес продовжується", - заявив Вінников.

Нагадаємо, раніше голова Ради Андрій Парубій під час міжпарламентської конференції "Україна-Грузія-Молдова" повідомив, що Верховна рада України може проголосувати за законопроект "Про національну безпеку" у другому читанні у четвер, 21 червня.