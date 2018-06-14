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Закон про нацбезпеку дозволить зрозуміти структуру правоохоронних органів України, - НАТО

НовиниПолітика    14.06.2018 - 13:04
Фото: Олександр Вінников (mil.gov.ua)
Фото: Олександр Вінников (mil.gov.ua)

Представники НАТО майже два роки допомагали із розробкою цього законопроекту

Ухвалення закону про нацбезпеку надасть НАТО розуміння структури правоохоронних органів в Україні. Про це повідомив голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінников, передає кореспондент РБК-Україна.

"З нашої точки зору закон "Про нацбезпеку" - це ключовий закон, який буде основою і фундаментом для саме розмежування повноважень (правоохоронних органів - ред.). Після затвердження законопроекту у першому читанні, ми закликаємо наших партнерів забезпечити чіткість розмежування повноважень.  Це дозволить нам зрозуміти структуру, яка буде застосована в Україні. Це дозволить нам більш спрямовано надавати свою підтримку", - заявив Вінников.

Він наголосив, що представники НАТО майже два роки допомагали із розробкою законопроекту "Про нацбезпеку".

"Представники НАТО та Консультативної місії ЄС  20 місяців співпрацювали з працівниками українських структур для того, щоб поділитися досвідом та надати найкращі практики, які могли б бути застосовані в рамках цього проекту.  Цей процес продовжується", - заявив Вінников.

Нагадаємо, раніше голова Ради Андрій Парубій під час міжпарламентської конференції "Україна-Грузія-Молдова" повідомив, що Верховна рада України може проголосувати за законопроект "Про національну безпеку" у другому читанні у четвер, 21 червня.

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Теги публікації: НАТО, Служба безпеки України, законопроект  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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