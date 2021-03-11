На примусовому лікуванні: кіберполіція повідомила про затримання кураторів "груп смерті"

Кіберполіція за останні місяці затримала двох кураторів "груп смерті". Двоє підлітків знаходяться на примусовому лікуванні.

Про це в ефірі "Право на владу" розповів головний інспектор Департаменту кіберполіції Національної поліції Роман Сочка .

Одну дівчину затримали наприкінці 2020 року в Києві, іншу вже 2021 в Кривому Розі Дніпропетровської області.

"Що стосується кураторів, я хотів би зазначити, що Департамент кіберполіції затримав двох таких кураторів - осіб, які називали себе кураторами. Що найстрашніше, ними виявилися неповнолітні. Діти 13-ти та 15-ти років. Це діти, які не увійшли в життя, не мають авторитету серед близьких, друзів, не мають уваги від своїх батьків", - розповів Сочка.

Сочка додав, що саме за цих затриманих кураторів жодна дитина не вчинила самогубства.

"Що стосується останньої задачі, то при документуванні протиправної діяльності таких груп, таких кураторів Департаментом кіберполіції не зафіксовано жодного суїцидального випадку внаслідок перебування дітей в так званих "групах смерті", - додав він.

Перші "групи смерті" з'явилися в соціальних мережах кілька років тому. Після перерви знову стали популярними серед підлітків під час всесвітнього карантину. Тільки в березні 2021 року киберполіція виявили десятки електронних адрес таких груп і заблокували їхню роботу.

Адміністратори поширюють інформацію про "безпечні і безболісні" способи суїциду, закликають і заохочують молодь до нанесення собі ушкоджень. Щоб уникнути трагедії, проводять бесіди педагоги та правоохоронці, проводять спеціальні уроки безпеки в школах.