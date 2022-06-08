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Примусова мобілізація і цензура посилюють напругу в російському суспільстві, - ISW

Російські війська (Фото: Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Примусова мобілізація в так званих "ДНР" і "ЛНР", а також повна цензура інформації про загиблих військовослужбовців посилюють напругу в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Зусилля Москви по цензурі інформації про загиблих і поранених військовослужбовців посилюють напругу всередині країни й протидію війні в Росії.

В Інституті вивчення війни також зазначили, що російські війська, ймовірно, встановили контроль над більшою частиною житлового сектора Сєвєродонецька і провели штурм українських позицій в промисловій зоні за минулу добу. Операційне середовище в місті залишається мінливим.

Війська РФ продовжують просуватися на Слов'янськ, на південний схід з району Ізюма і на захід від лиману, намагаючись прорвати українську оборону, що зупинила більшість прямих фронтальних штурмів з Ізюму.

Окупанти почали відводити позиції в Запорізькій області або для ротації зазнали втрат підрозділів в тил, або для посилення оборони Росії на північному заході Херсонської області. Російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному березі річки Інгулець, які знаходяться під контролем ЗСУ.

Нагадаємо, 6 червня російські війська вранці накрили масованим мінометним вогнем прикордонні населені пункти Сумської області і також обстріляли своє селище.

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