Принципиальная позиция. Коломойский объяснил почему не собирается платить залог

Соответствующее решение объявил следователь судья Алексей Глянь, который сообщил, что это решение об отказе в удовлетворении ходатайства изменить меру пресечения обжалованию не подлежит.

В ходе судебного заседания Коломойский объяснил, почему отказывается вносить определенный судом залог в размере 1 млрд 877 млн 360 тысяч гривен.

"Я считаю, что это криминальный рэкет, который идет с самого верха. И с самого начала мне говорили о том, что будет 3 миллиарда с чем-то еще до того, как меня посадили. Меня предупредили работники службы СБУ в высоких чинах, что будет миллиардный залог", - подчеркнул Коломойский.

Бизнесмен отметил, что размер залога за последний год изменился с около 3,9 млрд до 1,8 млрд гривен.

"Самая главная задача, чтобы я сидел в тюрьме. Вот я сижу", - объяснил Коломойский.

По его словам, отказ вносить залог – это принципиальная позиция.

"Потому что я считаю, что это рэкет на государственном уровне с использованием всех силовых структур, и в том числе судебной власти. Меня взяли как заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги", - подчеркнул Коломойский.

В свою очередь адвокат Вячеслав Краглевич напомнил, что конечный срок содержания Коломойского под стражей должен был закончиться 2 сентября 2024 года, однако сторона обвинения подавала ходатайство об изменении меры пресечения по содержанию под стражей на залог.

В то же время Краглевич отметил, что Коломойский не будет платить какой-либо размер залога, который будет определен судом.

"Мы просим изменить эту меру, которая сейчас установлена, с залога соответственно на домашний арест... или установить соответственно личное обязательство", - обратился к суду Краглевич.

В свою очередь, адвокат Александр Лысак подчеркнул, что залог не внесен, потому что непомерен. По его словам, Коломойский не считает нужным вносить какие-либо средства, так как отсутствует обоснованное подозрение и отсутствуют риски, на основе которых было объявлено подозрение.

Кроме того, адвокат Олег Пушкарь отметил, что последний год, во время содержания Коломойского под стражей, ни один риск, о котором говорит сторона обвинения, не оправдался. В частности, Коломойский не пытался скрыться, ни на кого не влиял, никаких документов не уничтожал.