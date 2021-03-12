Принципове невиконання карантину: в Буковелі відкриють додаткові блокпости

"У нас на в'їздах працює 14 постів, 8 додатково в середині області ... З 10 березня працюють 10 мобільних груп на території Буковель... Будуть введені додаткові посади в селі Поляниця. Будуть мати можливість безперешкодно пересуватися, за дотримання карантинних вимог, тільки місцеві жителі або мають місце роботи в цьому населеному пункті", - розповів він.

Голубош зазначив, що всього в Буковелі було складено 51 адміністративний протокол.

"На сьогодні складено 51 адмінпротокол - 26 на операторів підйомників, інші на підприємців, в тому числі пункти прокату", - додав він.

Крім того, голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук зазначив, що в регіоні не виконуються рішення комісії ТЕБ та НС.

"Насправді в актах комісії ТЕБ та НС було досить виписано карантинних обмежень. Але ми зіткнулися з принциповим невиконанням рішень комісії. Хтось сказав, що воно має рекомендаційний характер", - заявив він.

Зазначимо, що Івано-Франківська область перебуває в "червоній" зоні карантину. У регіоні заборонена робота кафе, ресторанів і громадського транспорту, однак гірськолижний курорт продовжує працювати.