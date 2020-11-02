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Принц Вільям переніс важку форму коронавірусу

Британія, Понеділок 02 листопада 2020 07:01
Принц Вільям переніс важку форму коронавірусу
Фото: Принц Вільям (Іnstagram.com/kensingtonroyal)
Автор: РБК-Україна

Герцог Кембриджський Вільям перехворів на коронавірус ще у квітні 2020 року. Хвороба протікала у важкій формі.

Про це повідомляє The Sun.

За даними журналістів, коли принц отримав позитивний результат тесту, він продовжив роботу в звичайному режимі.

Потім хвороба переросла у тяжку форму й Вільям самоізолювався у сімейному будинку Анмер Холл у Норфолку, де за ним доглядали лікарі.

Зазначається, що герцог вирішив не повідомляти публічно про коронавірус через новини про захворювання тоді у прем'єр-міністра Бориса Джонсона та свого батька принца Чарльза.

Додамо, що за останню добу у Великобританії зареєстрували 23 254 нових випадків захворювання на коронавірус. Всього в країні заразились понад мільйон осіб, кількість жертв перевищує 46 тисяч.

Нагадаємо, ще у березні у британського принца Чарльза виявили коронавірус.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розглядає можливість ввести новий локдаун для боротьби з поширенням коронавіруса.

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