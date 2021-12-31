Не може приймати їжу: адвокат розповів про самопочуття Саакашвілі

За його словами, політик ще не закінчив реабілітаційний курс після голодування, тому його самопочуття не покращилося. Його вага зараз менше, ніж була після того, коли він припинив голодування. Саакашвілі досі не може приймати самостійно їжу.

"Стан здоров'я, звісно, в цих умовах не покращиться і залишається як і раніше важким. Він практично не може приймати їжу, курс його лікування не завершений. Також складні його медичні показники у всіх аспектах", - заявив Тутберідзе.

Також він зазначив, що колишньому президенту обмежили комунікацію і адвокатам не дозволяють обмінюватися з ним листами, що є обмеженням прав засудженого.

Також до Саакашвілі не пускають і його особистого лікаря, але адвокат вимагає допустити до в'язниці консиліум лікарів.

Тутберідзе підкреслив, що Саакашвілі готовий боротися далі.

"Між тим, нехай ніхто не створює собі ілюзій, щоб представити Саакашвілі ослабленим, людиною, що склала зброю, незважаючи на ці дуже великі травми і тортури, яким він піддався і піддається, він зберігає боєздатність, підтримує комунікацію зі своїми соратниками і, звісно, має намір боротися до тих пір, поки грузинський народ не переможе в цій боротьбі, і безпосередньо не здолає Російську Федерацію", - заявив адвокат.