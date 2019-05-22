Приналежність до ПЦУ підтверджують майже 50% українців

Майже 50% українців підтверджують свою приналежність до Православної церкви України (ПЦУ). Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке в травні провів Київський міжнародний інститут соціології.

Результати опитування показали, що абсолютна більшість населення (79%) вважають себе православними, з них 49% вважають себе належними до ПЦУ.

До УПЦ Московського Патріархату зараховують себе 16% українців. Вважають себе православними, але не зараховують до конкретного Патріархату - 14%.

Ще 9% українців вважають себе греко-католиками, інші конфесії назвали 5%, а 4% вважають себе атеїстами.

Зазначається, що 54,2% українців, незалежно від їхньої конфесійної приналежності, позитивно ставляться до створення ПЦУ й надання їй томосу.

"Майже 65% населення України переконані, що відмовлятися від Томосу про автокефалію ПЦУ не можна і що нинішніх умов для розвитку незалежної Української Церкви цілком достатньо", - йдеться в результатах дослідженння.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у березні 2019 року три чверті українців (77%) вважали себе православними. Серед всіх опитаних 29,5% заявили, що Православна церква України найкраще описує їхні уподобання, 11% відносять себе до Української православної церкви Московського патріархату. Ще 28% вважали себе просто православними.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, 24% українців вважають головною подією 2018 року об’єднання церков, надання томосу.