RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Принудительная мобилизация ухудшила дисциплину в российской армии, - британская разведка

Фото: мобики не выдерживают дисциплины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Принудительная мобилизация, проведенная на территории России, ухудшила дисциплину в российской армии. Тех, кто уходит в самоволку, в виде наказания отправляют на войну с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, достоверные исследования независимых российских журналистов свидетельствуют о том, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольной отлучке личного состава ("самоволке") - больше, чем за весь 2022 год.

По данным британской разведки, российские военные изо всех сил пытались поддерживать дисциплину в своих рядах, но их проблемы, скорее всего, ухудшились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года.

Судебные данные свидетельствуют о том, что большинство лиц, признанных виновными в уходе в самоволку, в настоящее время наказываются условными сроками, что означает, что они могут быть переведены в зону "спецоперации".

"Усилия России по улучшению дисциплины были сосредоточены на том, чтобы подавать пример уклонистам и поощрять патриотическое рвение, а не устранять коренные причины разочарования солдат", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что в Кремле нашли способ отсрочить вторую волну мобилизации за счет вербовки рабочих-мигрантов из Центральной Азии.

Также сообщалось, что с начала 2023 года на территории России активизировали схему вербовки заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Скорее всего, только в апреле 2023 года записалось до 10 тысяч осужденных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМобилизация в России