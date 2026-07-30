Принудительная эвакуация в Харьковской области: из 9 сел вывезут семьи с детьми

Зона принудительной эвакуации в Харьковской области расширилась

Синегубов сообщил, что зона обязательной эвакуации стала больше в Чугуевском районе области.

"На заседании Совета обороны области приняли решение о проведении эвакуации, в частности принудительным способом семей с детьми, из 9 сел Старосалтовской громады", - отметил чиновник.

Сейчас в этих населенных пунктах проживают 865 человек, среди которых 58 детей и 64 маломобильных.

"Решение было принято в связи с ростом интенсивности вражеских обстрелов населенных пунктов Старосалтовской громады", - уточнил он.

Власти призывают уезжать

Синегубов призвал жителей означенных населенных пунктов:

не пренебрегать собственной безопасностью,

сохранить жизнь,

эвакуироваться в более безопасные громады области.

Уже установлены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей.

"Мы продолжаем работать скоординированно с громадами, стражами порядка, спасателями и волонтерами, чтобы обеспечить защиту каждой семье", - заверил Синегубов.