Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам

Россияне резко увеличили масштаб и частоту обстрелов по Украине. Какую цель сейчас преследует Москва - в материале РБК-Украина.
Россияне резко увеличили масштаб и частоту обстрелов по Украине. Какую цель сейчас преследует Москва - в материале РБК-Украина.
Россия резко усилила обстрелы Украины. Если в течение последнего месяца враг, как правило, запускал по нашим регионам в пределах 100-200 дальнобойных БПЛА за одну атаку, то в последние несколько дней Москва каждую ночь проводит массированные комбинированные удары.
Все это происходит на фоне российских заявлений об их готовности к переговорам и окончанию войны. Однако рост интенсивности их атак и террористические последствия обстрелов дают основания полагать, что на самом деле Путин преследует другие цели.
За годы большой войны Россия постоянно пытается ставить своеобразные "рекорды", соревнуясь сама с собой - ударить большим количеством ракет, "сбить" такое количество западных истребителей, которого в Воздушных Силах Украины просто нет, и тому подобное.
В течение последних трех суток противник каждую ночь бьет по украинским городам ракетами и дронами. В ночь с 25 на 26 мая россияне направили на Украину "рекордное" количество дальнобойных БПЛА - 355, побив свой предыдущий "рекорд" за ночь до этого - тогда они запустили 298 дронов.
Ночные атаки российских беспилотников, к сожалению, уже давно стали рутиной для украинцев, потому что с сентября они происходят почти ежедневно. Исключением стали дни, в которые российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие". В то время как массированные комбинированные удары с ракетным вооружением с начала года и до 24 мая враг проводил примерно 1-2 раза в месяц.
В ночь с 23 на 24 мая ВС РФ ударили по Украине 14 баллистическими ракетами типа Искандер-M/KN-23. Кроме того, по украинским городам пустили 250 БПЛА, из которых украинские ВС обезвредили 245. Причем большинство из них - около 200 БПЛА и 9 баллистических Искандер-М/KN-23 - были нацелены на атаку украинской столицы, взрывы и разрушения фиксировались почти во всех районах.
С 24 на 25 мая схема была похожей - с вечера россияне начали волнами запускать по Украине БПЛА, в сумме их было 298, обезврежено - 266. А уже ночью они начали запускать ракеты. На этот раз акцент был на крылатых ракетах - их было аж 55 типа ("Калибр" и Х-101), одна сверхзвуковая противокорабельная ракета Х-22, девять баллистических ракет Искандер-M/KN-23 и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. В ночь с 25 на 26 мая - одновременно с 355 БПЛА россияне выпустили по Украине девять Х-101 с самолетов стратегической авиации.
При этом россияне не только экспериментируют с комбинацией средств поражения, но и меняют тактику запуска БПЛА - в попытке обойти нашу ПВО и попасть в цели.
"Тактика россиян сейчас сводится к тому, что они постоянно меняют маршруты БПЛА и пытаются пускать их на больших высотах - более 2 километров от земли и дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект. На такой высоте они становятся более видными для наших радаров, но недосягаемыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп", - объясняет РБК-Украина начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Другая тенденция, по его словам - россияне устраивают групповые налеты дронов одновременно на один населенный пункт или объект, как это, например, было в ночь на понедельник в Староконстантинове Хмельницкой области. Именно туда был направлен основной акцент их атаки, добавил Игнат.
Кроме того, россияне вместе с ударными БПЛА типа "шахед"/"герань" запускают значительную долю дронов-имитаторов без боезаряда - "Пародия". Это, по замыслу врага, должно усилить нагрузку на нашу ПВО. Во время последних атак, по словам Игната, пропорция между ударными БПЛА и ложными дронами "Пародиями" составляла примерно 60 на 40: 60% - настоящих, 40% ложных.
Можно выделить несколько основных задач россиян в этих массированных многодневных атаках. Первая и основная - уменьшить обороноспособность украинской армии. Над этой задачей Москва работает уже более трех лет. Они регулярно пытаются "разведать" информацию о наших военных объектах. Особенно о тех, которые вовлечены в производство ракет и БПЛА.
"Сейчас российские удары направлены на нашу оборонку. Мы много раз анонсировали, что вот-вот начнем выпускать ракеты. Россияне говорят, что за три дня сбили 1177 украинских дронов. И они решили бить по предприятиям, которые выпускают эти средства поражения. Месяц назад остатки ракеты с реактивным двигателем были обнаружены в Ростове-на-Дону. То есть что-то по россиянам либо прилетает, либо красится и наносятся последние штрихи. Они на опережение работают по нашим предприятиям ВПК", - говорит эксперт по авиации Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина.
Поскольку Москва планирует наступательные операции во время своей летней кампании, один из ее приоритетов - помешать производству украинского оружия. То, удается ли россиянам "пробивать" ПВО и попадать в военные объекты, по понятным причинам, не разглашается.
"С одной стороны, они хотят таким образом влиять на настроения и моральное состояние украинцев. Имея ресурсы, они наращивают свое производство и возможности по запуску БПЛА - как ударных типов, так и дронов-имитаторов. Две ночи подряд они выпускали рекордное количество этих беспилотных летательных аппаратов. Однако это делается не только для запугивания - они хотят также и поразить цели своих ударов - тот или иной объект. В перечне этих объектов могут быть и оборонные предприятия, критическая инфраструктура и стратегические государственные объекты", - пояснил Игнат.
Несмотря на изменения в тактике и эксперименты россиян, Силам обороны все равно удается обезвреживать большинство вражеских БПЛА и ракет. К отражению атак привлекаются зенитные ракетные войска Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск, мобильные огневые группы, вертолеты армейской авиации, истребители и дроновая ПВО Сил беспилотных систем. Кроме того, Романенко обращает внимание на хорошую работу украинских средств РЭБ, которые не только "гасят" вражеские БПЛА, но и ракеты.
"Несколько их современных ракет были локально потеряны. Это означает, что они где-то попали под действие РЭБ, спутник не подсказал им куда лететь, и они полетели за горизонт", - добавляет Романенко.
Еще одна системная задача россиян - это террор. Оккупанты очень надеются, что рано или поздно украинцы настолько устанут от регулярных атак, что их сопротивление, в конце концов, сойдет на нет. И Кремль все еще не может принять тот факт, что годы непрерывного террора не заставили украинцев выйти на главные площади городов с плакатами "Мы на все согласны".
"Это мы знаем, что такая тактика не работает, а российская ментальность работает таким образом, что они выбирают цель и лбом пытаются пробить дыру в стене. Это исторически с имперских времен, с советских времен. Они уверены, что если они будут кошмарить тыл украинцев, тыл сдастся, общество сдастся и заставит власть пойти на все условия россиян на переговорах. Для этого они это и делают", - говорит глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Этот же террор, по замыслу Москвы, должен подтолкнуть новую волну миграции населения, например, выезд женщин и детей. Градус паники увеличивается и на это рассчитывает Россия.
"Последние атаки - это попытка повлиять как на внутреннюю устойчивость Украины, так и общественно-политическую ситуацию в Украине, на общественное мнение и сознание. Враг пытается вызвать у значительной части населения, если не у большинства, ощущение фатальности, опасности, страха перед этими ежедневными обстрелами. Ресурсная и финансовая база у противника, постоянная модернизация их средств поражения позволяет делать такие атаки более масштабными по количеству и более частыми", - рассказал в разговоре с РБК-Украина координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
Еще один фактор, которым может руководствоваться Кремль - давление на фоне переговоров. Во время последних переговоров в Стамбуле российская делегация заявила свои максималистские требования для прекращения войны.
На прошлой неделе один из руководителей совета федерации заявил, что Россия якобы готовится передать Украине свои предложения - "меморандум" по завершению войны. Его содержание пока неизвестно, но есть сомнения, что он будет разительно отличаться от условий, озвученных в Стамбуле. И, похоже, именно это и есть тот "финал", который бы устроил Москву.
Однако Путин понимает, что Украина не готова идти на эти ультиматумы. Поэтому системные обстрелы одновременно с активизацией наступательных действий на фронте, по логике россиян, должны сделать украинцев более сговорчивыми.
Как это часто бывает, когда россияне поднимают градус террора, увеличивая количество атак, первыми "сдаются" западные медиа. На третий день массовых ударов по Украине в нескольких изданиях появилась информация о том, что в РФ наращивают производства и модернизируют средства поражения.
В Украине же, наоборот, все становится хуже - ракеты для ПВО заканчиваются, а новые ждать не приходится, особенно учитывая несколько странную позицию американского президента Дональда Трампа, чья страна является основным поставщиком оружия для ВСУ.
Например, издание The Economist предполагает, что в скором будущем атаки с использованием тысячи БПЛА могут стать реальностью.
"В прошлом году Кремль производил около 300 беспилотников "Шахед" в месяц; такое же количество сейчас выпускается менее чем за три дня. Украинская военная разведка заявляет, что имеет документы, свидетельствующие о том, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это означает, что атакующие рои в 1000 единиц могут стать реальностью", - пишут в издании.
В конце концов, РБК-Украина еще в марте писало, что Россия хочет к концу первого полугодия 2025 года иметь возможность запускать по 500 БПЛА за одну атаку. По информации издания, по состоянию на март Москва могла ежемесячно производить примерно 900 "шахедов"/"Герань-2", не менее тысячи "Пародий" и более 2 тысяч "Гарпий" и "Гербер" (80% приходится на "Герберы" и 20% - на "Гарпии").
Иранские дроны, как пишут западные медиа, активно модернизируют. Среди средств модернизации особенно обсуждается якобы наличие у новейших моделей искусственного интеллекта и возможности управлять ими с помощью бота в Telegram. Однако эксперты очень скептически относятся к этой информации.
"Действительно все время идет усовершенствование "шахедов". Но надо понимать, что управлять "шахедом" с помощью мобильной сети - это из области фантастики. "Шахед" - это оружие по типу "выстрелил и забыл". После выпуска оператор не имеет никакой связи с этим ударным средством. Как они через спутник будут им управлять? Так нет на "шахеде" системы спутниковой связи, если бы она была, он был бы дороже крылатых ракет", - добавляет Романенко.
Однако россияне действительно постоянно делают попытки модернизировать дроны, чтобы сделать их более функциональными. Например, в зависимости от цели на дроны могут "навесить" большее количество взрывчатки. Однако придется поступиться его дальностью и слить топливо. Поэтому до западных областей Украины вряд ли смогут долететь БПЛА с боевым зарядом весом 90 кг.
"Шахеды", как правило, запускаются по заданным координатам по заданной цели. Он не управляется в онлайн-режиме. Хотя мы находили на отдельных единицах и камеры, и старлинки, и сим-карты - то есть эксперименты с управлением россияне делают. Но это были единичные экземпляры", - рассказал Игнат.
Также российские инженеры стремятся сделать свой или почти свой дрон как можно более незаметным для украинских РЭБ. Поэтому на нем увеличивают количество периферийных антенн. Но говорить о том, что дронами управляет искусственный интеллект или боты в Telegram, кажется, рано.
В New York Times тем временем сообщают, что россияне модернизируют свои "Искандеры". Баллистику ("Искандер-М"), как подчеркивает издание, оснащают радиолокационными ловушками, а сами ракеты теперь атакуют по квазибаллистической траектории, что значительно усложняет перехват.
Противник действительно делает акцент на баллистике, меняя соотношение между ней и крылатыми ракетами. Одна из возможных причин - западные истребители могут поражать крылатые ракеты, но не могут баллистические. Для этого подходят Patriot и SAMP-T, боеприпасы к которым ограничены. И вопрос не только в том, что их мало поставляют - их, прежде всего, не успевают производить.
"По баллистике истребители не работают. А россиянам хочется убивать украинцев - ну такие люди. И это надо учитывать. Поэтому они делают ставку на увеличение производства - генерал Скибицкий говорил, что россияне планируют изготовить 750 баллистических ракет в этом году", - добавляет Романенко.
При этом Украина пока успевает пополнять запасы средств для противовоздушной обороны. Например, недавно США согласовали намерение Германии передать Киеву 100 ракет для систем ПВО "Patriot". К тому же Берлин планирует поставить Украине ракеты большой дальности Taurus, что уже усложнит ситуацию для России.
В любом случае Украина пытается отвечать. Делать это зеркально пока не получается - у Киева недостаточно для этого ресурсов. Но бить по болевым точкам все же удается. Например, в очередной раз ударить по заводу по производству "шахедов" в Елабуге или пустить сотни дронов на арсенал ракетно-артиллерийского управления во Владимирской области. В этом контексте ракеты большой дальности значительно помогут, учитывая то, что цели уже "пристреляны".
Но россияне и в дальнейшем будут менять и совершенствовать тактику обстрелов. И здесь для Украины главное не только быстро расшифровывать эту тактику, а дойти до того, чтобы навязывать свою.