Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам

Россия резко усилила обстрелы Украины. Если в течение последнего месяца враг, как правило, запускал по нашим регионам в пределах 100-200 дальнобойных БПЛА за одну атаку, то в последние несколько дней Москва каждую ночь проводит массированные комбинированные удары.

Все это происходит на фоне российских заявлений об их готовности к переговорам и окончанию войны. Однако рост интенсивности их атак и террористические последствия обстрелов дают основания полагать, что на самом деле Путин преследует другие цели.

Новый замысел России

За годы большой войны Россия постоянно пытается ставить своеобразные "рекорды", соревнуясь сама с собой - ударить большим количеством ракет, "сбить" такое количество западных истребителей, которого в Воздушных Силах Украины просто нет, и тому подобное.

В течение последних трех суток противник каждую ночь бьет по украинским городам ракетами и дронами. В ночь с 25 на 26 мая россияне направили на Украину "рекордное" количество дальнобойных БПЛА - 355, побив свой предыдущий "рекорд" за ночь до этого - тогда они запустили 298 дронов.

Ночные атаки российских беспилотников, к сожалению, уже давно стали рутиной для украинцев, потому что с сентября они происходят почти ежедневно. Исключением стали дни, в которые российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие". В то время как массированные комбинированные удары с ракетным вооружением с начала года и до 24 мая враг проводил примерно 1-2 раза в месяц.

В ночь с 23 на 24 мая ВС РФ ударили по Украине 14 баллистическими ракетами типа Искандер-M/KN-23. Кроме того, по украинским городам пустили 250 БПЛА, из которых украинские ВС обезвредили 245. Причем большинство из них - около 200 БПЛА и 9 баллистических Искандер-М/KN-23 - были нацелены на атаку украинской столицы, взрывы и разрушения фиксировались почти во всех районах.

Последствия атаки дрона в районе Святошино (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

С 24 на 25 мая схема была похожей - с вечера россияне начали волнами запускать по Украине БПЛА, в сумме их было 298, обезврежено - 266. А уже ночью они начали запускать ракеты. На этот раз акцент был на крылатых ракетах - их было аж 55 типа ("Калибр" и Х-101), одна сверхзвуковая противокорабельная ракета Х-22, девять баллистических ракет Искандер-M/KN-23 и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. В ночь с 25 на 26 мая - одновременно с 355 БПЛА россияне выпустили по Украине девять Х-101 с самолетов стратегической авиации.

При этом россияне не только экспериментируют с комбинацией средств поражения, но и меняют тактику запуска БПЛА - в попытке обойти нашу ПВО и попасть в цели.

"Тактика россиян сейчас сводится к тому, что они постоянно меняют маршруты БПЛА и пытаются пускать их на больших высотах - более 2 километров от земли и дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект. На такой высоте они становятся более видными для наших радаров, но недосягаемыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп", - объясняет РБК-Украина начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Другая тенденция, по его словам - россияне устраивают групповые налеты дронов одновременно на один населенный пункт или объект, как это, например, было в ночь на понедельник в Староконстантинове Хмельницкой области. Именно туда был направлен основной акцент их атаки, добавил Игнат.

Кроме того, россияне вместе с ударными БПЛА типа "шахед"/"герань" запускают значительную долю дронов-имитаторов без боезаряда - "Пародия". Это, по замыслу врага, должно усилить нагрузку на нашу ПВО. Во время последних атак, по словам Игната, пропорция между ударными БПЛА и ложными дронами "Пародиями" составляла примерно 60 на 40: 60% - настоящих, 40% ложных.

Мотивация Путина

Можно выделить несколько основных задач россиян в этих массированных многодневных атаках. Первая и основная - уменьшить обороноспособность украинской армии. Над этой задачей Москва работает уже более трех лет. Они регулярно пытаются "разведать" информацию о наших военных объектах. Особенно о тех, которые вовлечены в производство ракет и БПЛА.

"Сейчас российские удары направлены на нашу оборонку. Мы много раз анонсировали, что вот-вот начнем выпускать ракеты. Россияне говорят, что за три дня сбили 1177 украинских дронов. И они решили бить по предприятиям, которые выпускают эти средства поражения. Месяц назад остатки ракеты с реактивным двигателем были обнаружены в Ростове-на-Дону. То есть что-то по россиянам либо прилетает, либо красится и наносятся последние штрихи. Они на опережение работают по нашим предприятиям ВПК", - говорит эксперт по авиации Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина.

Поскольку Москва планирует наступательные операции во время своей летней кампании, один из ее приоритетов - помешать производству украинского оружия. То, удается ли россиянам "пробивать" ПВО и попадать в военные объекты, по понятным причинам, не разглашается.

"С одной стороны, они хотят таким образом влиять на настроения и моральное состояние украинцев. Имея ресурсы, они наращивают свое производство и возможности по запуску БПЛА - как ударных типов, так и дронов-имитаторов. Две ночи подряд они выпускали рекордное количество этих беспилотных летательных аппаратов. Однако это делается не только для запугивания - они хотят также и поразить цели своих ударов - тот или иной объект. В перечне этих объектов могут быть и оборонные предприятия, критическая инфраструктура и стратегические государственные объекты", - пояснил Игнат.

Последствия атаки в Печерском районе (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Несмотря на изменения в тактике и эксперименты россиян, Силам обороны все равно удается обезвреживать большинство вражеских БПЛА и ракет. К отражению атак привлекаются зенитные ракетные войска Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск, мобильные огневые группы, вертолеты армейской авиации, истребители и дроновая ПВО Сил беспилотных систем. Кроме того, Романенко обращает внимание на хорошую работу украинских средств РЭБ, которые не только "гасят" вражеские БПЛА, но и ракеты.

"Несколько их современных ракет были локально потеряны. Это означает, что они где-то попали под действие РЭБ, спутник не подсказал им куда лететь, и они полетели за горизонт", - добавляет Романенко.

Еще одна системная задача россиян - это террор. Оккупанты очень надеются, что рано или поздно украинцы настолько устанут от регулярных атак, что их сопротивление, в конце концов, сойдет на нет. И Кремль все еще не может принять тот факт, что годы непрерывного террора не заставили украинцев выйти на главные площади городов с плакатами "Мы на все согласны".

"Это мы знаем, что такая тактика не работает, а российская ментальность работает таким образом, что они выбирают цель и лбом пытаются пробить дыру в стене. Это исторически с имперских времен, с советских времен. Они уверены, что если они будут кошмарить тыл украинцев, тыл сдастся, общество сдастся и заставит власть пойти на все условия россиян на переговорах. Для этого они это и делают", - говорит глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Этот же террор, по замыслу Москвы, должен подтолкнуть новую волну миграции населения, например, выезд женщин и детей. Градус паники увеличивается и на это рассчитывает Россия.

"Последние атаки - это попытка повлиять как на внутреннюю устойчивость Украины, так и общественно-политическую ситуацию в Украине, на общественное мнение и сознание. Враг пытается вызвать у значительной части населения, если не у большинства, ощущение фатальности, опасности, страха перед этими ежедневными обстрелами. Ресурсная и финансовая база у противника, постоянная модернизация их средств поражения позволяет делать такие атаки более масштабными по количеству и более частыми", - рассказал в разговоре с РБК-Украина координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Еще один фактор, которым может руководствоваться Кремль - давление на фоне переговоров. Во время последних переговоров в Стамбуле российская делегация заявила свои максималистские требования для прекращения войны.

На прошлой неделе один из руководителей совета федерации заявил, что Россия якобы готовится передать Украине свои предложения - "меморандум" по завершению войны. Его содержание пока неизвестно, но есть сомнения, что он будет разительно отличаться от условий, озвученных в Стамбуле. И, похоже, именно это и есть тот "финал", который бы устроил Москву.

Однако Путин понимает, что Украина не готова идти на эти ультиматумы. Поэтому системные обстрелы одновременно с активизацией наступательных действий на фронте, по логике россиян, должны сделать украинцев более сговорчивыми.

Дроны, ракеты и паника в западных СМИ

Как это часто бывает, когда россияне поднимают градус террора, увеличивая количество атак, первыми "сдаются" западные медиа. На третий день массовых ударов по Украине в нескольких изданиях появилась информация о том, что в РФ наращивают производства и модернизируют средства поражения.

В Украине же, наоборот, все становится хуже - ракеты для ПВО заканчиваются, а новые ждать не приходится, особенно учитывая несколько странную позицию американского президента Дональда Трампа, чья страна является основным поставщиком оружия для ВСУ.

Например, издание The Economist предполагает, что в скором будущем атаки с использованием тысячи БПЛА могут стать реальностью.

"В прошлом году Кремль производил около 300 беспилотников "Шахед" в месяц; такое же количество сейчас выпускается менее чем за три дня. Украинская военная разведка заявляет, что имеет документы, свидетельствующие о том, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это означает, что атакующие рои в 1000 единиц могут стать реальностью", - пишут в издании.

Обстрел в Святошино дронами (фото: Getty Images)

В конце концов, РБК-Украина еще в марте писало, что Россия хочет к концу первого полугодия 2025 года иметь возможность запускать по 500 БПЛА за одну атаку. По информации издания, по состоянию на март Москва могла ежемесячно производить примерно 900 "шахедов"/"Герань-2", не менее тысячи "Пародий" и более 2 тысяч "Гарпий" и "Гербер" (80% приходится на "Герберы" и 20% - на "Гарпии").

Иранские дроны, как пишут западные медиа, активно модернизируют. Среди средств модернизации особенно обсуждается якобы наличие у новейших моделей искусственного интеллекта и возможности управлять ими с помощью бота в Telegram. Однако эксперты очень скептически относятся к этой информации.

"Действительно все время идет усовершенствование "шахедов". Но надо понимать, что управлять "шахедом" с помощью мобильной сети - это из области фантастики. "Шахед" - это оружие по типу "выстрелил и забыл". После выпуска оператор не имеет никакой связи с этим ударным средством. Как они через спутник будут им управлять? Так нет на "шахеде" системы спутниковой связи, если бы она была, он был бы дороже крылатых ракет", - добавляет Романенко.

Однако россияне действительно постоянно делают попытки модернизировать дроны, чтобы сделать их более функциональными. Например, в зависимости от цели на дроны могут "навесить" большее количество взрывчатки. Однако придется поступиться его дальностью и слить топливо. Поэтому до западных областей Украины вряд ли смогут долететь БПЛА с боевым зарядом весом 90 кг.

"Шахеды", как правило, запускаются по заданным координатам по заданной цели. Он не управляется в онлайн-режиме. Хотя мы находили на отдельных единицах и камеры, и старлинки, и сим-карты - то есть эксперименты с управлением россияне делают. Но это были единичные экземпляры", - рассказал Игнат.

Также российские инженеры стремятся сделать свой или почти свой дрон как можно более незаметным для украинских РЭБ. Поэтому на нем увеличивают количество периферийных антенн. Но говорить о том, что дронами управляет искусственный интеллект или боты в Telegram, кажется, рано.

В New York Times тем временем сообщают, что россияне модернизируют свои "Искандеры". Баллистику ("Искандер-М"), как подчеркивает издание, оснащают радиолокационными ловушками, а сами ракеты теперь атакуют по квазибаллистической траектории, что значительно усложняет перехват.

Противник действительно делает акцент на баллистике, меняя соотношение между ней и крылатыми ракетами. Одна из возможных причин - западные истребители могут поражать крылатые ракеты, но не могут баллистические. Для этого подходят Patriot и SAMP-T, боеприпасы к которым ограничены. И вопрос не только в том, что их мало поставляют - их, прежде всего, не успевают производить.

"По баллистике истребители не работают. А россиянам хочется убивать украинцев - ну такие люди. И это надо учитывать. Поэтому они делают ставку на увеличение производства - генерал Скибицкий говорил, что россияне планируют изготовить 750 баллистических ракет в этом году", - добавляет Романенко.

При этом Украина пока успевает пополнять запасы средств для противовоздушной обороны. Например, недавно США согласовали намерение Германии передать Киеву 100 ракет для систем ПВО "Patriot". К тому же Берлин планирует поставить Украине ракеты большой дальности Taurus, что уже усложнит ситуацию для России.

В любом случае Украина пытается отвечать. Делать это зеркально пока не получается - у Киева недостаточно для этого ресурсов. Но бить по болевым точкам все же удается. Например, в очередной раз ударить по заводу по производству "шахедов" в Елабуге или пустить сотни дронов на арсенал ракетно-артиллерийского управления во Владимирской области. В этом контексте ракеты большой дальности значительно помогут, учитывая то, что цели уже "пристреляны".

Но россияне и в дальнейшем будут менять и совершенствовать тактику обстрелов. И здесь для Украины главное не только быстро расшифровывать эту тактику, а дойти до того, чтобы навязывать свою.