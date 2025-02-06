В Приморско-Ахтарске был прилет в районе аэродрома со складом "Шахедов", - ЦПД

В городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края (РФ) на фоне угрозы воздушной атаки раздавались взрывы вчера вечером, 5 февраля. Был поражен район военного аэродрома, где расположен склад ударных беспилотников типа Shahed.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко.
Отметим, в сети около десяти вечера накануне появились публикации о взрывах, которые гремели в Приморско-Ахтарске.
Из этого города российские оккупанты регулярно запускают по Украине дроны-камикадзе иранского производства для воздушных атак.
Также была информация о работе сил и средств противовоздушной обороны в Краснодарском крае вечером в среду, местные власти заявляли об угрозе беспилотников.
Также в интернете были обнародованы кадры, на которых было показано дым в Приморско-Ахтарске, и были слышны сирены и звуки якобы БПЛА. В мониторинговых группах также выкладывали геолокацию пораженного объекта.
"В районе аэродрома Приморско-Ахтарска, где был прилет, располагается один из складов с "Шахедами", - рассказал руководитель ЦПД Коваленко.
Перед этим он также писал в своем Telegram о "прилетах" в этом городе, откуда войска РФ "запускает постоянно "Шахеды".
Добавим, российский Telegram-канал SHOT вечером 5 февраля писал, что жители Приморско-Ахтарска рассказывали о "нескольких громких взрывах" на фоне атаки БПЛА. В воздушном ударе российский пропагандистский ресурс обвиняет украинскую сторону.
"Предварительно было сбито несколько воздушных целей, вследствие падения обломков в одном из районов в стороне местного аэродрома началось возгорание. Позже работу ПВО подтвердил глава города Максим Бондаренко", - говорится в публикации росмедиа.
Напомним, минувшей ночью, 5 февраля, в Краснодарском крае также прозвучали взрывы на фоне воздушной атаки, в регионе велась работа ПВО. Также появилась информация о пожаре на местной нефтебазе в Каневском районе из-за поражения БПЛА.
Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ заявили, что ночью подразделения СБУ во взаимодействии с Силами обороны успешно поразили ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае России.
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