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Примитивно, но эффективно. Эксперт объяснил, как грузинская власть играет на страхе избирателей

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правящая партия "Грузинская мечта" пытается сплотить свой электорат страхом "втягивания в войну". Показательным стало недавнее размещение агитационных плакатов с фотографиями уничтоженных украинских городов.

Об этом рассказал грузинский политический аналитик Гели Васадзе в материале РБК-Украина "Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция".

Для того, чтобы сплотить свой электорат "Грузинская мечта" и ее лидер, олигарх со связями в России Бидзина Иванишвили придумали мифическую "партию глобальной войны", которая желает затянуть страну в войну или же открыть второй фронт против Российской Федерации (РФ).  

По словам Васадзе, месседж заключается в том, что пока у власти "Грузинская мечта", страна не будет воевать. В то же время проигрыш политсилы в выборах якобы приведет к захвату власти «партией глобальной войны» и, как следствие, войны, как в Украине. 

"Это очень примитивный, но в то же время достаточно эффективный ход. Потому что, конечно же, никто из избирателей не верит в то, что Грузия нападет на Россию и что будет какая-то "глобальная партия войны". Но все верят в другое - что Россия может напасть на Грузию, и травма 2008 года никуда не делась", - пояснил эксперт. 

Васадзе отметил, что Россия не имеет сегодня сил, чтобы напасть на Грузию, поскольку все ресурсы направлены против Украины. В то же время "страх перед войной на людей с ранимой психикой и базовым образованием действует". 

В том же числе показательными стали циничные агитационные плакаты, которые были недавно размещены по заказу "Грузинской мечты" и на которых сравнивали изображения уничтоженных украинских городов, а также мирной жизни в Грузии.  

"Грузинская мечта"

«Грузинская мечта» - политическая партия в Грузии, основанная Иванишвили в 2012 году. Она позиционировала себя как альтернатива партии «Единое национальное движение» и выиграла парламентские выборы в том же году.  

За годы правления партия получила немало критики как со стороны общественности, так и международного сообщества. Ее обвиняют в усилении влияния олигархов, давлении на медиа и ограничении гражданских свобод. Кроме того, внешняя политика партии вызывает беспокойство, ведь некоторые считают, что «Грузинская мечта» склонна к пророссийским позициям, что потенциально ставит под угрозу прозападный курс страны.

Завтра же, 26 октября, в Грузии состоятся парламентские выборы, во время которых решится, в каком направлении будет двигаться страна: на Запад или в Россию. Между тем президент Саломе Зурабишвили считает, что ее могут арестовать, если "Грузинская мечта" победит.  

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Грузия