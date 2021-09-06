Прийме дисциплінарні заходи: ФІФА прокоментувала хаос під час матчу Бразилія-Аргентина

ФІФА шкодує про інцидент, який стався під час матчу між Бразилією та Аргентиною. Організація обіцяє прийняти відповідні дисциплінарні заходи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yahoo!sports .

Відзначимо, що матч було призупинено через порушення карантинних обмежень чотирма аргентинськими гравцями. Вже на сьомій хвилині - матч було призупинено, а гравці Аргентини пішли в підтрибунне приміщення. У підсумку матч між клубами було перенесено на невизначений термін.

"Перші офіційні звіти матчу відправлені в ФІФА. Ця інформація буде проаналізована компетентними дисциплінарними органами, і рішення буде прийнято в належний час", - відзначає пресслужба ФІФА.