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Прийме дисциплінарні заходи: ФІФА прокоментувала хаос під час матчу Бразилія-Аргентина

Автор: Сергій Пишкін

ФІФА шкодує про інцидент, який стався під час матчу між Бразилією та Аргентиною. Організація обіцяє прийняти відповідні дисциплінарні заходи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yahoo!sports.

Відзначимо, що матч було призупинено через порушення карантинних обмежень чотирма аргентинськими гравцями. Вже на сьомій хвилині - матч було призупинено, а гравці Аргентини пішли в підтрибунне приміщення. У підсумку матч між клубами було перенесено на невизначений термін.

"Перші офіційні звіти матчу відправлені в ФІФА. Ця інформація буде проаналізована компетентними дисциплінарними органами, і рішення буде прийнято в належний час", - відзначає пресслужба ФІФА.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці переривання матчу між Аргентиною та Бразилією правоохоронцями.

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