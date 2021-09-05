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Матч збірних Бразилії та Аргентини з футболу перервали поліцейські: названа причина

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Бразиліа, Неділя 05 вересня 2021 23:15
Матч збірних Бразилії та Аргентини з футболу перервали поліцейські: названа причина Фото: поліція перервала футбольний матч збірних Бразилії та Аргентині (twitter.com/Adamcarruthers)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція і співробітники Національного агентства з санітарного нагляду (Anvisa) перервали футбольний матч між збірними Бразилії та Аргентини. Причиною стало порушення чотирма аргентинськими гравцями обмежень по коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Правоохоронці та представники Anvisa з'явилися на полі через кілька хвилин після початку матчу. Як зазначає видання, четверо Аргентинських гравців порушили правила карантину по коронавірусу. Вони порушили заборону на в'їзд до Бразилії через COVID-обмеження.

Після цього на поле вийшли офіційні представники обох команд, а гравці збірної Аргентини пішли в підтрибунне приміщення. У підсумку матч відклали на невизначений час. На стадіоні команда Бразилії проводить тренувальну гру.

Інцидент стався через кілька годин після того, як повідомило про порушення чотирма гравцями аргентинської команди заборони на в'їзд до Бразилії тим, хто за 14 днів перед цим відвідував Великобританію, Індію або пар.

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