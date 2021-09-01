Домішки в японських партіях вакцини Moderna виявилися нержавійкою, - МОЗ
В Японії у вакцині компанії Moderna виявили частинки нержавіючої сталі, проте вони не становлять загрози. Сталь могла потрапити в препарат з виробничого обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Японії.
Дистриб'ютор вакцини Takeda Pharmaceutical Co підкреслює, що нержавіюча сталь регулярно використовується в медицині, наприклад, для виготовлення серцевих клапанів і швів.
"Не очікується, що введення цих частинок збільшить ризик для здоров'я", - йдеться в заяві.
Зазначимо, що минулого четверга японська влада відкликала три великі партії вакцини Moderna як запобіжний захід після того, як в декількох флаконах були виявлені невідомі чорні частинки.
Понад 1,6 мільйона зразків вже були розподілені по всій країні. Пізніше частинки були виявлені і у флаконах інших партій, після чого з обігу було вилучено ще 1 млн доз.
Нагадаємо, в Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna в якій були виявлені сторонні речовини.
Крім цього домішки в цій вакцині виявили напередодні в японській префектурі Окінава.
Як зазначили в Moderna, забруднення флаконів твердими частинками сталося під час фасування препаратів на виробничій лінії в Іспанії.