Домішки в японських партіях вакцини Moderna виявилися нержавійкою, - МОЗ

В Японії у вакцині компанії Moderna виявили частинки нержавіючої сталі, проте вони не становлять загрози. Сталь могла потрапити в препарат з виробничого обладнання.

Дистриб'ютор вакцини Takeda Pharmaceutical Co підкреслює, що нержавіюча сталь регулярно використовується в медицині, наприклад, для виготовлення серцевих клапанів і швів.

"Не очікується, що введення цих частинок збільшить ризик для здоров'я", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що минулого четверга японська влада відкликала три великі партії вакцини Moderna як запобіжний захід після того, як в декількох флаконах були виявлені невідомі чорні частинки.

Понад 1,6 мільйона зразків вже були розподілені по всій країні. Пізніше частинки були виявлені і у флаконах інших партій, після чого з обігу було вилучено ще 1 млн доз.