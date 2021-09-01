Примеси в японских партиях вакцины Moderna оказались нержавейкой, - Минздрав
В Японии в вакцине компании Moderna выявили частицы нержавеющей стали, однако они не представляют угрозы. Сталь могла попасть в препарат с производственного оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Японии.
Дистрибьютор вакцины Takeda Pharmaceutical Co подчеркивает, что нержавеющая сталь регулярно используется в медицине, например, для изготовления сердечных клапанов и швов.
"Не ожидается, что введение этих частиц увеличит риск для здоровья", - говорится в заявлении.
Отметим, что в прошлый четверг японские власти отозвали три крупные партии вакцины Moderna в качестве меры предосторожности после того, как в нескольких флаконах были обнаружены неизвестные черные частицы.
Более 1,6 миллиона образцов уже были распределены по всей стране. Позже частицы были обнаружены и во флаконах других партий, после чего из обращения был изъят еще 1 млн доз.
Напомним, в Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna в которой были обнаружены посторонние вещества.
Кроме этого примеси в этой вакцине обнаружили накануне в японской префектуре Окинава.
Как отметили в Moderna, загрязнение флаконов твердыми частицами произошло во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.