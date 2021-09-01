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Примеси в японских партиях вакцины Moderna оказались нержавейкой, - Минздрав

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Япония, Среда 01 сентября 2021 16:33
Примеси в японских партиях вакцины Moderna оказались нержавейкой, - Минздрав Фото: Примеси в японских партиях вакцины Moderna оказались нержавейкой (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Японии в вакцине компании Moderna выявили частицы нержавеющей стали, однако они не представляют угрозы. Сталь могла попасть в препарат с производственного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Японии.

Дистрибьютор вакцины Takeda Pharmaceutical Co подчеркивает, что нержавеющая сталь регулярно используется в медицине, например, для изготовления сердечных клапанов и швов.

"Не ожидается, что введение этих частиц увеличит риск для здоровья", - говорится в заявлении.

Отметим, что в прошлый четверг японские власти отозвали три крупные партии вакцины Moderna в качестве меры предосторожности после того, как в нескольких флаконах были обнаружены неизвестные черные частицы.

Более 1,6 миллиона образцов уже были распределены по всей стране. Позже частицы были обнаружены и во флаконах других партий, после чего из обращения был изъят еще 1 млн доз.

Напомним, в Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna в которой были обнаружены посторонние вещества.

Кроме этого примеси в этой вакцине обнаружили накануне в японской префектуре Окинава.

Как отметили в Moderna, загрязнение флаконов твердыми частицами произошло во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.

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