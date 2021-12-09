RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Застосували зброю: прикордонники Польщі зупинили громадянина Сирії, який перевозив мігрантів

Автор: Іванна Шовкун

У середу, 8 грудня, у Польщі прикордонники затримали сирійського громадянина. Чоловік перевозив п'ятьох нелегальних мігрантів з Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прикордонної служби Польщі у Twitter.

Патруль прикордонників зупинив правопорушника на об'єкті в Кузниці. Проте до цього авто громадянина Сирії переслідували, оскільки він не хотів зупинятися.

Зазначають, що під час погоні службам Польщі довелося застосувати попереджувальний постріл. Тільки після цього зловмисник зупинився на вимогу.

Нагадаємо, у середу, 8 грудня, прикордонні служби Польщі зафіксували 80 спроб незаконного перетину кордону. Також було затримано 23 особи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша