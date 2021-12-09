Застосували зброю: прикордонники Польщі зупинили громадянина Сирії, який перевозив мігрантів

У середу, 8 грудня, у Польщі прикордонники затримали сирійського громадянина. Чоловік перевозив п'ятьох нелегальних мігрантів з Іраку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прикордонної служби Польщі у Twitter.
Патруль прикордонників зупинив правопорушника на об'єкті в Кузниці. Проте до цього авто громадянина Сирії переслідували, оскільки він не хотів зупинятися.
Зазначають, що під час погоні службам Польщі довелося застосувати попереджувальний постріл. Тільки після цього зловмисник зупинився на вимогу.
Нагадаємо, у середу, 8 грудня, прикордонні служби Польщі зафіксували 80 спроб незаконного перетину кордону. Також було затримано 23 особи.