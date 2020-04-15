Застосування програмних РРО для обміну валюти відтермінували до 1 серпня

Національний банк України змінив свою нормативно-правову базу та відтермінував застосування програмного реєстратора розрахункових операцій (РРО) для валютно-обмінних операцій до 1 серпня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, таким чином НБУ виконав норми закону №533-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Згідно з законом, норми щодо застосування бізнесом програмного реєстратора розрахункових операцій, зокрема під час здійснення валютно-обмінних операцій, відтерміновано до 1 серпня 2020 року. Раніше ці вимоги мали набрати чинність 19 квітня 2020 року.

Відзначимо, за даними НБУ, перший місяць карантинних заходів, запроваджених урядом для боротьби з коронавірусом, українська економіка та банківська система пройшли досить спокійно.

Нагадаємо, банківська система в 2020 році буде працювати у відповідності з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні. Таким чином, у зв'язку з святкуванням Великодня, неробочими будуть три дні поспіль - 18, 19 і 20 квітня.