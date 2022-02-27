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Під Прилуками знищена танкова рота РФ

Автор: Наталія Юрченко

Українські солдати ліквідували танкову роту російських окупантів. Бої велися в передмісті Прилук Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб.

"Одним з підрозділів Збройних Сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі населеного пункту Прилуки знищена танкова рота армії РФ. Рота знищена разом з особовим складом", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що активні бої ведуться в Київській області.

Нагадаємо, що у районі річки Прип'ять на українсько-білоруському кордоні пройдуть переговори української та російської делегації.

Додамо, що російські окупанти влаштували провокації з евакуацією дітей і жінок у місті Бучі. Вони планують використовувати мирних жителів, як "живий щит".

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