Під Прилуками знищена танкова рота РФ

Українські солдати ліквідували танкову роту російських окупантів. Бої велися в передмісті Прилук Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб.
"Одним з підрозділів Збройних Сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі населеного пункту Прилуки знищена танкова рота армії РФ. Рота знищена разом з особовим складом", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що активні бої ведуться в Київській області.
Нагадаємо, що у районі річки Прип'ять на українсько-білоруському кордоні пройдуть переговори української та російської делегації.
Додамо, що російські окупанти влаштували провокації з евакуацією дітей і жінок у місті Бучі. Вони планують використовувати мирних жителів, як "живий щит".