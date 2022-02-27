Під Прилуками знищена танкова рота РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб .

"Одним з підрозділів Збройних Сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі населеного пункту Прилуки знищена танкова рота армії РФ. Рота знищена разом з особовим складом", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що активні бої ведуться в Київській області.