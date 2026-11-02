"Прилеты" по школе и укрытию, 24 погибших. РФ ударила КАБами по Камышевахе

9 авиабомб при повторном ударе

Зеленский назвал сегодняшний удар по Камышевахе "чрезвычайно страшным".

"С утра было уже несколько ударов авиабомб по поселку - по школе, которая использовалась для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь. После первого удара авиабомб последовал повторный удар еще девяти бомб, и именно по укрытию, где находились люди", - уточнил президент.

По его данным, известно о восемнадцати погибших. Пять человек ранены.

Зеленский отметил, что оккупанты не могли не знать, что еженедельно местные получали гуманитарную помощь именно там.

"И это очередное доказательство, что Россия не хочет ни одной деэскалации, ни реальной справедливости", - говорит он.

Президент отметил, что после гуманитарной миссии в Олешках была надежда на приближение мира, однако Россия "рассчитывает на дальнейшие убийства".

Подробности трагедии

Иван Федоров добавил, что судьбу других людей сейчас выясняют.

"Продолжается поисково-спасательная операция. Все службы работают на месте в усиленном режиме, коммунальщики разбирают завалы", - отметил он.

Михаил Семикин уточнил, что среди погибших есть работник полиции и двое спасателей ГСЧС. Еще 27 человек считаются пропавшими без вести.

Обновлено в 19.36

Офис генерального прокурора заявил, что возбуждено уголовное производство по факту совершения Россией военного преступления.

"По состоянию на 19:00 известно о 18 погибших и пятерых раненых. В результате вражеских ударов повреждены: помещения учебного заведения, хозяйственное здание, транспортные средства", - говорят в ОГП.

Под завалами находятся люди. Спасательная операция продолжается. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено в 19.57

Позже ГСЧС Украины сообщила, что количество погибших возросло.

"До 24 человек возросло число погибших в результате российских ударов по учебному заведению в одном из населенных пунктов Запорожского района, среди них 2 спасателя и 4 полицейских. Еще 5 человек ранены, среди них - 2 спасателя", - пишут в сообщении.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.