"Прилет" в многоэтажку: россияне утром ударили по центру Херсона

Российские войска утром, 13 февраля, нанесли удар по центральной части Херсона. Попали в многоэтажку, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.
По сообщению Прокудина, враг обстрелял жилые дома в Центральном районе города. В результате атаки российских оккупантов пострадали двое жителей.
"Прилетело в многоэтажку. Ранения получили 48-летний мужчина и 55-летняя женщина", - сообщил глава ОГА.
Медики констатировали у пострадавших осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Женщина находится на амбулаторном лечении.
Всего за минувшие сутки российские войска атаковали более 20 населенных пунктов Херсонской области и город Херсон. По информации ОГА, под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Тягинка, Меловое, Красный Маяк, Томарино, Нововоронцовка, Станислав, Широкая Балка, Софиевка, Никольское, Понятовка, Приднепровское, Антоновка, Садовое, Камышаны, Белозерка, Инженерное, Осокоровка и другие.
Повреждения получили 2 многоэтажки и 12 частных домов. Войска РФ били по социальной инфраструктуре и жилых кварталах населенных пунктов.
В результате атак за сутки погиб 1 человек, еще 8 - ранены.
Ранее Прокудин подчеркивал, что "дроновый террор" мирных жителей в Херсоне будет продолжаться. Защитить население, по его словам, можно только отодвинув линию фронта минимум на 20 километров от города.
Херсон постоянно страдает от российских дронов. По словам председателя ОГА, россияне перебросили под Херсон часть лучших подразделений операторов дронов. Россияне запускают по центру города беспилотники с другого берега Днепра. Так они не только терроризируют местное население, но и тренируют новых операторов дронов.