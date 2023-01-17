"Прилетело" в десятках метров. Пограничники заявили о тяжелых боях у Бахмута (видео)

Украинские защитники сообщают о тяжелых боях на Бахмутском направлении, вражеские снаряды разрываются в десятках метров от них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

На видео можно увидеть украинские пограничники, а на фоне них раздаются звуки выстрелов и взрывов.

"На Бахмутском направлении продолжаются бои. Тяжелые", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты пытались штурмом атаковать передовые позиции украинских защитников в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.

В Бахмут, который сейчас является одним из самых горячих направлений, отправили 83 дрона и десятки терминалов Starlink для украинских военных.

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