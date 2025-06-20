Прикрылся "почти русскоязычным" Израилем. Путин объяснил, почему не помогает Ирану

"Что касается надежности/ненадежности России как союзника. Мы должны проявлять определенную солидарность (с Ираном - ред.), но в каждом случае конфликты достаточно уникальны. Хочу обратить внимание, что в Израиле проживает почти 2 миллиона человек - выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это сегодня почти русскоязычная страна. И мы, безусловно, всегда учитываем этот факт", - сказал Путин.

Он добавил, что у России традиционно сложились очень хорошие, дружеские отношения с арабским и исламским миром.

"И учитывая то, что у нас около 15% исламского населения, поэтому мы наблюдатели Организации исламского сотрудничества. Понимаете, поэтому это тоже такой фактор. Мы должны иметь в виду и это, и другое обстоятельство. У нас сложились определенные дружеские отношения с Ираном. В связи с этим мы всегда выполняем все наши обязательства", - заявил российский диктатор.

По его словам, то же самое происходит и на российско-иранском треке.

"Мы поддерживаем Иран в борьбе за его законные интересы, в частности за его интересы по мирному атому. Мы всегда занимали эту позицию. Принципиальная наша позиция в этом конфликте не изменилась", - добавил Путин.