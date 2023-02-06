Пограничники остановили наступление РФ под Бахмутом: двух оккупантов взяли в плен

Украинские бойцы остановили волну вражеского наступления со стороны российских штурмовиков под Бахмутом. В результате этого были уничтожены девять оккупантов, еще двое удалось взять в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера российские штурмовики атаковали позиции ГПСУ в окрестностях Бахмута и пытались прорвать нашу линию обороны. Под минометным обстрелом и с потерями захватчики добежали до пригородных сооружений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заградительным огнем из автоматических гранатометов атакующая волна остановлена. Малые вражеские группы ликвидированы в ближнем бою.

"При зачистке местности украинские защитники пленили "вагнеровца" и мобилизованного из Татарстана. Один из них был ранен и оставлен своими же умирать. Восторженным оккупантам оказали необходимую медицинскую помощь и передали уполномоченным органам", - пояснили в ГПСУ.

В результате этого боя были уничтожены 9 захватчиков, еще 15 удалось ранить и 2 взять в плен.