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Пограничники остановили наступление РФ под Бахмутом: двух оккупантов взяли в плен

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Бахмут, Понедельник 06 февраля 2023 15:39
Пограничники остановили наступление РФ под Бахмутом: двух оккупантов взяли в плен Фото: Пограничники остановили наступление РФ под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские бойцы остановили волну вражеского наступления со стороны российских штурмовиков под Бахмутом. В результате этого были уничтожены девять оккупантов, еще двое удалось взять в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера российские штурмовики атаковали позиции ГПСУ в окрестностях Бахмута и пытались прорвать нашу линию обороны. Под минометным обстрелом и с потерями захватчики добежали до пригородных сооружений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заградительным огнем из автоматических гранатометов атакующая волна остановлена. Малые вражеские группы ликвидированы в ближнем бою.

"При зачистке местности украинские защитники пленили "вагнеровца" и мобилизованного из Татарстана. Один из них был ранен и оставлен своими же умирать. Восторженным оккупантам оказали необходимую медицинскую помощь и передали уполномоченным органам", - пояснили в ГПСУ.

В результате этого боя были уничтожены 9 захватчиков, еще 15 удалось ранить и 2 взять в плен.

Напомним, что Бахмут и район украинские военные готовили к обороне раньше времени. Эта местность имеет определенные особенности рельефа - город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют врагу.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что всю прошлую неделю российские военные пытались прорвать оборону Бахмута и усилить наступление на Лиманском направлении, но получили отпор.

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