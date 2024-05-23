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Пограничники уничтожают оккупантов на Харьковском направлении из РСЗО RAK-12 (видео)

Фото: RAK-SA-12 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожают оккупантов на Харьковском направлении. В частности, в этом им помогает хорватская РСЗО RAK-SA-12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Артиллеристы-пограничники бьют по оккупантам из РСЗО RAK-12 на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

Что известно об РСЗО RAK-12

Установки калибра 128 мм являются производством Хорватии. О том, что пограничники получили их на вооружение, стало известно в апреле прошлого года. 

Как пишет MILITARNYI, они были разработаны в начале 1990-х и являются значительно облегченной версией югославской РСЗО M-63 Plamen.  

RAK-SA-12 предназначена для ведения огня по большим площадям на дистанциях от 800 до 8500 метров, работает на поражение врага как на открытой местности, так и в случае укрытий.

Ситуация на Харьковском направлении 

По последним данным, на Харьковском направлении ВСУ отбивают атаку врага на направлении Муром - Старица. Украинские подразделения прилагают максимум усилий по усилению оборонных рубежей. 

По данным Генштаба ВСУ, только на этом направлении враг потерял 180 военных. Всего на фронте с начала суток произошло 28 боевых столкновений.

Напомним, ранее пограничники показали, как готовились к наступлению РФ на Харьковском направлении. В частности, они активно наносили удары по целям в районе Волчанска.

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