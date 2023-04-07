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Пограничники уничтожили вражеский склад БК и "Урал" с оккупантами (видео)

Фото: пограничники уничтожили вражеский склад БК и "Урал" с оккупантами (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские пограничники на Купянском направлении подожгли вражеский склад БК. Также они уничтожили грузовик "Урал" с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"На Купянском направлении аэроразведка ГПСУ с артиллерией ВСУ отправили очередную порцию адских "подарков" по вражеским целям. Благодаря корректировке уничтожено место расположения врага со складом боекомплекта и грузовик "Урал", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что было подтверждено поражение живой силы противника с потерями.

Напомним, что за минувшие сутки украинские бойцы еще 480 оккупантов, а всего потери РФ с начала полномасштабной войны составили более 177 тысяч убитыми.

Также мы писали, что в оккупированном Мелитополе и районе было подорвано то, что россияне свозили в течение четырех дней.

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