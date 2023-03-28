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Пограничники уничтожили укрытие "вагнеровцев" в Бахмуте (видео)

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Бахмут, Вторник 28 марта 2023 14:01
Пограничники уничтожили укрытие "вагнеровцев" в Бахмуте (видео) Фото: пограничники уничтожили укрытие окупантов в Бахмуте (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники ликвидировали укрытие наемников ЧВК "Вагнера" в Бахмуте Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Пограничники Луганского отряда вместе с другими военными продолжают уничтожать оккупантов в городе-крепости. Во время ближнего боя в одном из кварталов Бахмута пограничники уничтожили укрытие "вагнеровцев". Из него оккупанты вели прицельный огонь по позициям ВСУ.

Бойцы выстрелами из ручных гранатометов уничтожили здание, которое использовали боевики "Вагнера".

Напомним, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, количество боевых столкновений в Бахмуте за последние дни уменьшилось.

Однако командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сирский отметил, что оккупанты все еще сосредоточены на окружении Бахмута. Он заявил, что оборона города позволяет создать условия для освобождения оккупированных территорий.

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