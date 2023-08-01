Пограничники уничтожили минометный расчет россиян в районе Лимана (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Так, операторы БПЛА пограничников выявили минометную позицию противника, донимающую наших защитников.

"За считанные минуты по ней точно отработала арта Десантно-штурмовых войск. Миномет уничтожен", - констатируют военные, добавляя, что на Лиманском направлении у оккупантов "пригорает".

Ситуация на фронте

Несколько дней назад генерал Александр Сырский рассказывал, что на Бахмутском направлении ситуация на данный момент напряженная, а на Купянско-Лиманском направлении оккупанты постоянно атакуют, при этом ни одной позиции ВСУ не потеряли.

При этом в материале РБК-Украина военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказывал, что активизация оккупантов на Лимано-Купянском направлении преследует две цели. Цель максимум - полностью выйти на Лимано-Купянскую ось, а цель минимум - хотя бы отвлечь внимание ВСУ от Запорожской и Донецкой областей, заставив перебросить силы на указанное направление.