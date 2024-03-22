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Пограничники уничтожили дронами вражеские позиции в Харьковской области (видео)

Фото: пограничники уничтожили дронами вражеские позиции в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники "Стальной границы" отработали дронами по враждебным позициям в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

Во время ударов было уничтожено:

  • БК врага;
  • 6 окупантов.

Еще четверо российских террористов получили ранения.

"На кадрах - результативная весенняя работа ударных БПЛА пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" в Харьковской области", - пишет ГНСУ.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 21 марта, украинские воины  ликвидировали еще 870 кафиров . С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 434 710 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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