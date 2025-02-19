Пограничники уничтожили около 20 автомобилей оккупантов на Краматорском направлении (видео)

По сообщению ОСГВ, на Краматорском направлении фронта уничтожать технику российских оккупантов помогают ударные дроны бригады "Месть".

"Операторы ударных дронов комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" продолжают наносить удары по российской технике и пехоте", - говорится в сообщении.

Результатами успешной работы операторов дронов подразделения РУБпАК "Феникс" поделилась Государственная пограничная служба. На видео можно увидеть, как украинские дроны метко наносят удары по российской технике, превращая ее в металлолом.

Благодаря меткости украинских военных на этот раз пограничникам РУБпАК "Феникс" удалось уничтожить 11 автомобилей и 8 военных грузовиков оккупантов.

Успешная работа украинских военных

В этот же день стало известно, что украинские бойцы нанесли точный удар по складу боеприпасов российских войск в Донецкой области. В результате операции Вооруженных Сил Украины оккупанты понесли серьезные потери, в частности уничтожено пушку, автомобиль и склад боеприпасов.